Новичок "Астаны" рассказал об ожиданиях от КПЛ и Лиги чемпионов

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:0
Ла-Фиорита Линфилд 00:30
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 2:2
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 1:1
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 2:1
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:0
Ла-Фиорита Линфилд 00:30
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Карабах Самтредиа 23:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 2:2
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 1:1
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 11:30
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 14:00
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 16:30
Банк Сармайех Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Новичок "Астаны" рассказал об ожиданиях от КПЛ и Лиги чемпионов

Дебютировать в команде он может уже 8 июля.

Ссылки по теме:

5 Комментариев
Полузащитник "Астаны" Марин Томасов в интервью корреспонденту Vesti.kz  рассказал о своих планах в столичной команде, начав разговор с подготовки к дебюту.

29-летний Томасов проведет в столичном клубе ближайший год в аренде. Права на его трансфер принадлежат хорватской "Риеке". На родине он также играл за "Хайдук" и "Задар", в Германии за "Мюнхен-1860", а в Саудовской Аравии защищал цвета "Аль-Насра". 

- Я чувствую себя замечательно. Я готовлюсь к дебюту в очень сильной команде. Рад, что оказался в "Астане", - сказал Томасов. 

- Уже на следующей неделе "Астана" стартует в Лиге чемпионов. Как настраиваетесь на этот турнир?
- Да, мы готовимся стартовать в этом важном турнире. Я верю, что мы способны показать хороший футбол в предстоящем матче и обыграть соперника. Мы все видели, как стартовали европейские турниры, и видим, какая там идет борьба. И нас ждут напряженные матчи, но мы будем готовы бороться с любой командой.

- Ожидаем Ваш дебют за клуб. И первый соперник - "Кайсар" из Кызылорды. Что Вы знаете о сопернике и что думаете о нашем чемпионате?
- Я уже говорил. Я профессиональный футболист. Мое дело показывать игру на поле, чтобы команда добивалась результата. А в каких-то тактических вещах нам поможет разобраться тренерский штаб.

Напомним, "Астана" 8 июля в рамках казахстанской премьер-лиги на своем поле примет "Кайсар", а уже 12 июля в Латвии стартует в Лиге чемпионов матчем против юрмальского "Спартака".
  Комментариев: 5
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Blackwolf ! Сегодня 22:05
Статус: МСМК
Рейтинг: 832
Давай , Ак ЖОЛ ! ДЕЛАЙТЕ ИГРУ ! ! !
Ответить 0
 
Мухали ....... Сегодня 22:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Редакция!поправьте 6 июля принимает Кайсар!
Ответить 0
 
Талгат Бухаров Сегодня 22:39
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
https://m.youtube.com/channel/UCCnePuz8f1s1yMiemN2_I3A
Ответить 0
 
Виталий Годоров Сегодня 22:42
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
Ответить 0
 
Талгат Бухаров Сегодня 22:43
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
https://youtu.be/VXPq9iJBl3M
Томасов красавчик
Ответить 0
 