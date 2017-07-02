Новичок "Астаны" рассказал об ожиданиях от КПЛ и Лиги чемпионов

Дебютировать в команде он может уже 8 июля.
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Полузащитник "Астаны" Марин Томасов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих планах в столичной команде, начав разговор с подготовки к дебюту.
29-летний Томасов проведет в столичном клубе ближайший год в аренде. Права на его трансфер принадлежат хорватской "Риеке". На родине он также играл за "Хайдук" и "Задар", в Германии за "Мюнхен-1860", а в Саудовской Аравии защищал цвета "Аль-Насра".
- Я чувствую себя замечательно. Я готовлюсь к дебюту в очень сильной команде. Рад, что оказался в "Астане", - сказал Томасов.
- Уже на следующей неделе "Астана" стартует в Лиге чемпионов. Как настраиваетесь на этот турнир?
- Да, мы готовимся стартовать в этом важном турнире. Я верю, что мы способны показать хороший футбол в предстоящем матче и обыграть соперника. Мы все видели, как стартовали европейские турниры, и видим, какая там идет борьба. И нас ждут напряженные матчи, но мы будем готовы бороться с любой командой.
- Ожидаем Ваш дебют за клуб. И первый соперник - "Кайсар" из Кызылорды. Что Вы знаете о сопернике и что думаете о нашем чемпионате?
- Я уже говорил. Я профессиональный футболист. Мое дело показывать игру на поле, чтобы команда добивалась результата. А в каких-то тактических вещах нам поможет разобраться тренерский штаб.
Напомним, "Астана" 8 июля в рамках казахстанской премьер-лиги на своем поле примет "Кайсар", а уже 12 июля в Латвии стартует в Лиге чемпионов матчем против юрмальского "Спартака".
29-летний Томасов проведет в столичном клубе ближайший год в аренде. Права на его трансфер принадлежат хорватской "Риеке". На родине он также играл за "Хайдук" и "Задар", в Германии за "Мюнхен-1860", а в Саудовской Аравии защищал цвета "Аль-Насра".
- Я чувствую себя замечательно. Я готовлюсь к дебюту в очень сильной команде. Рад, что оказался в "Астане", - сказал Томасов.
- Уже на следующей неделе "Астана" стартует в Лиге чемпионов. Как настраиваетесь на этот турнир?
- Да, мы готовимся стартовать в этом важном турнире. Я верю, что мы способны показать хороший футбол в предстоящем матче и обыграть соперника. Мы все видели, как стартовали европейские турниры, и видим, какая там идет борьба. И нас ждут напряженные матчи, но мы будем готовы бороться с любой командой.
- Ожидаем Ваш дебют за клуб. И первый соперник - "Кайсар" из Кызылорды. Что Вы знаете о сопернике и что думаете о нашем чемпионате?
- Я уже говорил. Я профессиональный футболист. Мое дело показывать игру на поле, чтобы команда добивалась результата. А в каких-то тактических вещах нам поможет разобраться тренерский штаб.
Напомним, "Астана" 8 июля в рамках казахстанской премьер-лиги на своем поле примет "Кайсар", а уже 12 июля в Латвии стартует в Лиге чемпионов матчем против юрмальского "Спартака".