Чьи трансферы круче? Каких футболистов подписывают клубы КПЛ

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 1:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 2:1
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Хань Дияс 0:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 1:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Чьи трансферы круче? Каких футболистов подписывают клубы КПЛ

На данный момент более активно себя на трансферном рынке ведет "Окжетпес".

Ссылки по теме:

2 Комментария
Марин Томасов. Фото с сайта ФК "Астана"
Марин Томасов. Фото с сайта ФК "Астана"

Трансферное окно в казахстанской премьер-лиге закроется 10 июля. Но многие клубы подписали контракты с новичками и больше других в этом преуспел "Окжетпес". Правда, скорее количественно, чем качественно, передает корреспондент Vesti.kz.

Начнем обзор трансферных новостей с лидеров чемпионата, все-таки им выступать в еврокубках.

"Астана" в межсезонье отдала многих своих игроков в аренду. Поэтому предполагалось, что летом они вернутся, если клуб не сделает ставку на других футболистов. В результате, северяне вернули в свои ряды только Джордже Деспотовича и Асхата Тагыбергена, начинавших сезон в "Тоболе". Не факт, что на них серьезно рассчитывает Станимир Стойлов, но для глубины состава они точно не помешают. 

В "Астану" возвращался и Рохер Каньяс, игравший на правах аренды за АПОЭЛ. Правда, колумбиец оказался не нужен чемпиону, равно как и кипрскому клубу, не пожелавшему выкупать его трансфер. На позиции Каньяса неплохо себя показал Иван Маевский, и в столичной клубе пришли к выводу, что белорус будет более полезен, чем колумбиец. Этим самым в "Астане" показали, что незаменимых не бывает. 



В то же время команда взяла в аренду двух легионеров - игрока сборной Венгрии и немецкого "Вердера" Ласло Кляйнхайслера и флангового атакующего полузащитника хорватской "Риеки" Марина Томасова. Трансферы были одобрены Станимиром Стойловым, тогда как за игроками астанчане следили с прошлого сезона. И это не последнее для них усиление. До закрытия трансферного окна "Астана" намерена взять еще одного нападающего, поскольку Аздрен Лулаку был отдан в аренду в "Тобол". Албанец считается форвардом неплохого уровня, но по каким-то причинам не заиграл в столичном клубе, где надеются, что после "ссылки" в Костанай он вернется более адаптированным к казахстанскому чемпионату. В целом, трансферы чемпиона более тщательные что ли. По крайней мере, заслуживают внимания, чего не скажешь о многих других командах.

"Кайрат" подписал арендное соглашение с Шелдоном Бато - игроком сборной Тринидада и Тобаго. Последним его клубом были "Крылья Советов". Трудно судить, насколько это значимое усиление для алматинцев, ведь самарские болельщики невзлюбили темнокожего футболиста за сумбурную игру в обороне. Не исключено, что в "Кайрате" он раскроется. Правда, Кахабер Цхададзе в отличие от Владимира Вайсса не сразу бросает в бой новичков.



И как после матча с "Атлантасом" отметил Цхададзе, приход других новичков в команду не предвидится, так как ее состав и так выглядит полностью сбалансированным. Поживем-увидим, ведь с серьезным испытанием в Лиге Европы "Кайрат" столкнется только в третьем квалификационном раунде.

В расположение "Иртыша" прибыли шесть футболистов: Мадьяр Рамазанов ("Экибастуз"), Дамир Даутов ("Актобе"), Мирас Тулиев ("Атырау"), Марио Маслач ("Войводина", Сербия), Игорь Бугаев ("Заря", Молдова), Милош Стаменкович ("Сталь", Украина).  

О казахстанских игроках и говорить нечего, потому как они взяты для длины скамейки. Разве что Даутов реально борется за попадание в состав. А вот легионеры, скажем прямо, не самые сильные. Похоже, отталкивались от бюджета. И все же Бугаеву довелось забить в первом матче "Дунаву". Маслач в защите также пока неплох. И тут надо отдать должное Димитару Димитрову, умеющему правильно использовать сильные качества футболистов. Но неизвестно, хватит ли одних усилий тренера, чтобы в чемпионате выиграть гонку за "бронзу".  



"Ордабасы" осуществил не менее сомнительные трансферы. Чем это вызвано, непонятно. Быть может, в клубе изначально не надеялись на успешное выступление в еврокубках, в связи с чем не особо смотрели на качество исполнителей.

Например, чем приглянулся южанам Виталий Ли, остается только догадываться. Футболист в последние годы не прогрессировал, не проявив себя ни в "Атырау", ни в "Иртыше".

Белорусский вратарь Валерий Фомичев никогда не отличался надежной игрой, иначе давно играл бы за БАТЭ. И, естественно, не сильнее Алмата Бекбаева. Несмотря на это, он в "Ордабасы".

Оливер Петрак выступал за хорватские клубы "Локомотив", "Динамо Загреб", "Лучко", "Истру" и "Зриньски" (Босния и Герцеговина). В шымкентский клуб перебрался на правах свободного агента. Это может свидетельствовать лишь о том, что хорватский полузащитник другим командам оказался не нужен, кроме как "Ордабасы", где надеемся смогут из него хоть что-то выжать. 



Говоря о других казахстанских клубах, то "Окжетпес" преуспел на трансферном рынке в количестве приглашенных новичков. У него их большего всего - восемь человек (Алибек Булешев, Ренат Абдуллин, Талгат Адырбеков, Владислав Фролов, Марвин Огунжими, Гогита Гогуа, Георгас Фрейдгеймас). 

Лучшие годы казахстанских ветеранов (Абдулин и Булешев) позади, но отдадим им должное за старание из последних сил закрепиться в КПЛ. При этом интересно будет посмотреть на молодого воспитанника кокшетауского футбола Владислава Фролова, если, конечно, его подпустят в основу. Хотя прежде Виктор Пасулько не боялся доверять молодежи. Так что не исключаем способность перспективного вратаря "выстрелить" в ближайших играх.

Что до легионеров, то ранее они играли в других казахстанских клубах. Из них Гогуа хорошо смотрелся в "Иртыше" пока не перешел в "Ордабасы". В Шымкенте у него не пошло, вследствие чего его не стали удерживать. Определенную пользу он синегорцам принесет, как и литовец Георгас Фрейдгеймас. Как-никак защитник своей национальной сборной и должен помочь кокшетаусцам выиграть борьбу за выживание.    

Марвин Огунжими? В последнее время бельгийский нападающий толком не играл, меняя ежегодно клубную прописку. Более-менее стабильно выступал за "Генк", но было это еще в сезонах 2008-2011. Поэтому будет наивно от него ждать умопомрачительной игры. Так или иначе, будет стараться себя показать.

С трансферами других клубов можно ознакомиться в нашей постоянно обновляемой таблице переходов. Летнее трансферное окно открылось 13 июня, а закроется - 10 июля.

  Комментариев: 2
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Стратег Сегодня 19:30
Статус: Профи
Рейтинг: 468
Прав Кахабер сейчас Народная команда Кайрат сильна как никогда . Один только ШАВА стоит пяти Деспотовичей а ещё ГОУ,ИЛИЧИВИЧ,ИСЛАМХАН не буду перечислять в КАЙРАТЕ все звёзды а ШАВА главная звезда
Ответить 0
 
Стратег Сегодня 19:35
Статус: Профи
Рейтинг: 468
Я хотел сказать укомплектованы и укрепляться нет надобности а если подрисовать то игроков уровня ШАВЫ
Ответить 0
 