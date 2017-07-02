Чьи трансферы круче? Каких футболистов подписывают клубы КПЛ

На данный момент более активно себя на трансферном рынке ведет "Окжетпес".

Трансферное окно в казахстанской премьер-лиге закроется 10 июля. Но многие клубы подписали контракты с новичками и больше других в этом преуспел "Окжетпес". Правда, скорее количественно, чем качественно, передает корреспондент Vesti.kz.



Начнем обзор трансферных новостей с лидеров чемпионата, все-таки им выступать в еврокубках.



"Астана" в межсезонье отдала многих своих игроков в аренду. Поэтому предполагалось, что летом они вернутся, если клуб не сделает ставку на других футболистов. В результате, северяне вернули в свои ряды только Джордже Деспотовича и Асхата Тагыбергена, начинавших сезон в "Тоболе". Не факт, что на них серьезно рассчитывает Станимир Стойлов, но для глубины состава они точно не помешают.



В "Астану" возвращался и Рохер Каньяс, игравший на правах аренды за АПОЭЛ. Правда, колумбиец оказался не нужен чемпиону, равно как и кипрскому клубу, не пожелавшему выкупать его трансфер. На позиции Каньяса неплохо себя показал Иван Маевский, и в столичной клубе пришли к выводу, что белорус будет более полезен, чем колумбиец. Этим самым в "Астане" показали, что незаменимых не бывает.







В то же время команда взяла в аренду двух легионеров - игрока сборной Венгрии и немецкого "Вердера" Ласло Кляйнхайслера и флангового атакующего полузащитника хорватской "Риеки" Марина Томасова. Трансферы были одобрены Станимиром Стойловым, тогда как за игроками астанчане следили с прошлого сезона. И это не последнее для них усиление. До закрытия трансферного окна "Астана" намерена взять еще одного нападающего, поскольку Аздрен Лулаку был отдан в аренду в "Тобол". Албанец считается форвардом неплохого уровня, но по каким-то причинам не заиграл в столичном клубе, где надеются, что после "ссылки" в Костанай он вернется более адаптированным к казахстанскому чемпионату. В целом, трансферы чемпиона более тщательные что ли. По крайней мере, заслуживают внимания, чего не скажешь о многих других командах.



"Кайрат" подписал арендное соглашение с Шелдоном Бато - игроком сборной Тринидада и Тобаго. Последним его клубом были "Крылья Советов". Трудно судить, насколько это значимое усиление для алматинцев, ведь самарские болельщики невзлюбили темнокожего футболиста за сумбурную игру в обороне. Не исключено, что в "Кайрате" он раскроется. Правда, Кахабер Цхададзе в отличие от Владимира Вайсса не сразу бросает в бой новичков.







И как после матча с "Атлантасом" отметил Цхададзе, приход других новичков в команду не предвидится, так как ее состав и так выглядит полностью сбалансированным. Поживем-увидим, ведь с серьезным испытанием в Лиге Европы "Кайрат" столкнется только в третьем квалификационном раунде.



В расположение "Иртыша" прибыли шесть футболистов: Мадьяр Рамазанов ("Экибастуз"), Дамир Даутов ("Актобе"), Мирас Тулиев ("Атырау"), Марио Маслач ("Войводина", Сербия), Игорь Бугаев ("Заря", Молдова), Милош Стаменкович ("Сталь", Украина).



О казахстанских игроках и говорить нечего, потому как они взяты для длины скамейки. Разве что Даутов реально борется за попадание в состав. А вот легионеры, скажем прямо, не самые сильные. Похоже, отталкивались от бюджета. И все же Бугаеву довелось забить в первом матче "Дунаву". Маслач в защите также пока неплох. И тут надо отдать должное Димитару Димитрову, умеющему правильно использовать сильные качества футболистов. Но неизвестно, хватит ли одних усилий тренера, чтобы в чемпионате выиграть гонку за "бронзу".







"Ордабасы" осуществил не менее сомнительные трансферы. Чем это вызвано, непонятно. Быть может, в клубе изначально не надеялись на успешное выступление в еврокубках, в связи с чем не особо смотрели на качество исполнителей.



Например, чем приглянулся южанам Виталий Ли, остается только догадываться. Футболист в последние годы не прогрессировал, не проявив себя ни в "Атырау", ни в "Иртыше".



Белорусский вратарь Валерий Фомичев никогда не отличался надежной игрой, иначе давно играл бы за БАТЭ. И, естественно, не сильнее Алмата Бекбаева. Несмотря на это, он в "Ордабасы".



Оливер Петрак выступал за хорватские клубы "Локомотив", "Динамо Загреб", "Лучко", "Истру" и "Зриньски" (Босния и Герцеговина). В шымкентский клуб перебрался на правах свободного агента. Это может свидетельствовать лишь о том, что хорватский полузащитник другим командам оказался не нужен, кроме как "Ордабасы", где надеемся смогут из него хоть что-то выжать.







Говоря о других казахстанских клубах, то "Окжетпес" преуспел на трансферном рынке в количестве приглашенных новичков. У него их большего всего - восемь человек (Алибек Булешев, Ренат Абдуллин, Талгат Адырбеков, Владислав Фролов, Марвин Огунжими, Гогита Гогуа, Георгас Фрейдгеймас).



Лучшие годы казахстанских ветеранов (Абдулин и Булешев) позади, но отдадим им должное за старание из последних сил закрепиться в КПЛ. При этом интересно будет посмотреть на молодого воспитанника кокшетауского футбола Владислава Фролова, если, конечно, его подпустят в основу. Хотя прежде Виктор Пасулько не боялся доверять молодежи. Так что не исключаем способность перспективного вратаря "выстрелить" в ближайших играх.



Что до легионеров, то ранее они играли в других казахстанских клубах. Из них Гогуа хорошо смотрелся в "Иртыше" пока не перешел в "Ордабасы". В Шымкенте у него не пошло, вследствие чего его не стали удерживать. Определенную пользу он синегорцам принесет, как и литовец Георгас Фрейдгеймас. Как-никак защитник своей национальной сборной и должен помочь кокшетаусцам выиграть борьбу за выживание.



Марвин Огунжими? В последнее время бельгийский нападающий толком не играл, меняя ежегодно клубную прописку. Более-менее стабильно выступал за "Генк", но было это еще в сезонах 2008-2011. Поэтому будет наивно от него ждать умопомрачительной игры. Так или иначе, будет стараться себя показать.



С трансферами других клубов можно ознакомиться в нашей постоянно обновляемой таблице переходов. Летнее трансферное окно открылось 13 июня, а закроется - 10 июля.