"Астана" отдала Аздрена Лулаку в аренду в "Тобол"

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Фото пресс-службы ФК "Астана"
Албанский нападающий "Астаны" Аздрен Лулаку прибыл в расположение "Тобола" и будет выступать за костанайский клуб до конца сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний албанец с итальянским паспортом провел первую часть сезона в "Астане", но не отличался результативностью и был отзаявлен руководством столичной команды. На его место чемпион страны предпочел вернуть из "Тобола" своего сербского снайпера Джордже Деспотовича.
Накануне было объявлено, что костанайцы расстались с еще одним игроком атаки: македонец Душан Савич перебрался в "Актобе". Команде явно требовалось укрепление в передней линии, даже несмотря на возвращение легенды клуба Нурбола Жумаскалиева. И боссы "Тобола" не стали далеко ходить и решили пройти по проторенному маршруту: взяли нападающего у "Астаны".
В стан чемпиона страны Лулаку перешел из "ГазМетана" в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии. Но в команде Станимира Стойлова он был, мягко говоря, не столь результативен: 17 матчей в КПЛ и всего один гол. Именно эта удручающая для игрока атаки статистика предопределила его судьбу - "Астана" решила заменить его на Деспотовича.
Напомним, что ранее "Тобол" подписал грузинского хавбека Ника Квеквескири, а также его коллегу по амплуа Эгона Вуха из Чехии. Также сообщается, что спортивным директором клуба станет Владимир Нидергаус, а главным тренером будет россиянин Сергей Ташуев.
29-летний албанец с итальянским паспортом провел первую часть сезона в "Астане", но не отличался результативностью и был отзаявлен руководством столичной команды. На его место чемпион страны предпочел вернуть из "Тобола" своего сербского снайпера Джордже Деспотовича.
Накануне было объявлено, что костанайцы расстались с еще одним игроком атаки: македонец Душан Савич перебрался в "Актобе". Команде явно требовалось укрепление в передней линии, даже несмотря на возвращение легенды клуба Нурбола Жумаскалиева. И боссы "Тобола" не стали далеко ходить и решили пройти по проторенному маршруту: взяли нападающего у "Астаны".
В стан чемпиона страны Лулаку перешел из "ГазМетана" в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии. Но в команде Станимира Стойлова он был, мягко говоря, не столь результативен: 17 матчей в КПЛ и всего один гол. Именно эта удручающая для игрока атаки статистика предопределила его судьбу - "Астана" решила заменить его на Деспотовича.
Напомним, что ранее "Тобол" подписал грузинского хавбека Ника Квеквескири, а также его коллегу по амплуа Эгона Вуха из Чехии. Также сообщается, что спортивным директором клуба станет Владимир Нидергаус, а главным тренером будет россиянин Сергей Ташуев.