Почему Аршавин не помешал бы России на домашнем чемпионате мира

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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
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Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
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Почему Аршавин не помешал бы России на домашнем чемпионате мира

Футболист "Кайрата" оформил дубль в матче Лиги Европы.

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5 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Второй сезон подряд Андрей Аршавин демонстрирует хороший уровень футбола в "Кайрате", чем еще больше привлекает к себе внимание российских СМИ, призывающих Станислава Черчесова включить кайратовца в состав сборной России на игры домашнего чемпионата мира в 2018 году. С ними солидарны и казахстанские болельщики, передает корреспондент Vesti.kz

И правда, Аршавин пригодился бы России, и уж точно не был "туристом" в команде. Понятно, что в силу возраста и "физики" его не хватит на полные матчи, но вполне способен выйти во втором тайме на 20-30 минут и, как говорится, исполнить. Тем более матчи Кубка Конфедерации показали, что российской сборной не хватало думающего игрока, умеющего в нужный момент выдать обостряющую передачу или соорудить гол на ровном месте. Увы, футболисты Станислава Черчесова выступили бесславно, а сам тренер попал под шквал критики болельщиков и СМИ. 



В укор тренеру ставят неудачно использованные тактические схемы и выбор не самых сильных футболистов, а также не вызов Артема Дзюбу из-за личных разногласий. Более того, многие полагали, что Станислав Черчесов покинет свой пост, а его место займет Курбан Бердыев. Но с возвращением последнего в "Рубин", стало очевидно, что готовить сборную к чемпионату мира продолжит экс-тренер "Спартака" и "Легии". 

Впрочем, у Черчесова и Аршавина никогда не возникало разногласий, вследствие чего Станислав Саламович может вернуться к кандидатуре кайратовца и этим самым смягчить критику российских фанатов. 

С другой стороны, и "Кайрат" обязан помочь своему лидеру, а именно попаданием в групповой этап Лиги Европы. В этом случае только ленивый не будет говорить об Андрее. А он-то никогда не отказывался выступать за национальную команду, а в случае долгожданного вызова, сделает все, чтобы не разочаровать болельщиков и тренерский штаб. Не исключено, что именно ярким выступлением на домашнем мундиале Аршавин хотел бы поставить жирную точку в своей игровой карьере. 



Да и в нынешней российской сборной фактически нет игроков мирового класса, поэтому приглашение Аршавина могло бы встряхнуть команду, а заодно придать ей необходимый атмосферный тон, чего так не хватает при тренерстве Черчесова. По крайней мере, наставник не должен игнорировать результаты футболиста. С момента прихода в "Кайрат" и до сегодняшнего дня, Аршавин провел 58 матчей. Забил 17 мячей, из них только один с пенальти. И отдал 16 результативных передач. Ладно бы, если он только феерил в премьер-лиге, так ведь свой уровень держит в еврокубковых матчах.

Как однажды признался Аршавин, сейчас он бегает по полю гораздо меньше, чем раньше, но способен еще приносить пользу, потому что был качественно обучен. Может технично принять мяч, и очень быстро оценить ситуацию, правильно отдать пас. И за эти качества благодарен своим тренерам в школе "Смена". 

Кто знает, может ему и посчастливится стать на чемпионате мира 2018 года единственным представителем казахстанской премьер-лиги. 

Отметим, что в недавнем матче с "Атлантасом" Андрей Аршавин оформил дубль, а "Кайрат" разгромил соперника со счетом 6:0. Ответная игра команд в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 6 июля в Литве. 

Фото с сайтов rsport.ru (1), ФК "Кайрат" (2) 

  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Blackwolf ! Сегодня 15:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 790
.....сб. РФ от Аршавина ни чего не потеряет ! По сути за весе пос/советское время Андрей самый ЗНАКОВЫЙ ФУТБОЛИСТ !!!
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Дәуит Алаба'й Сегодня 16:41
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Blackwolf !, Шевченко?
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KAIRAT Сегодня 16:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6039
ветеран аршавин ,фору даст на сто шагов вперед всяким смоловым и комбаровым
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manar Сегодня 16:38
Статус: Фанат
Рейтинг: 22
KAIRAT ,Правильно я тоже об этом.
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Fankz Сегодня 16:39
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Все к тому и идет, чтобы Андрей Сергеевич) был в сборной на ЧМ 2018. А будет это тем вернее, если "Кайрат" выйдет в группу. Всем удачи)
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