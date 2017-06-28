Наверное, "Кайрат" счастлив, что имеет в составе Аршавина - тренер "Атлантаса"

Также он отметил, что алматинскому клубу по силам пройти в групповой этап Лиги Европы.
Вчера 23:50
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Фото с сайта riavrn.ru
Исполняющий обязанности главного тренера литовского "Атлантаса" Сергей Савченков на пресс-конференции после матча квалификации Лиги Европы с алматинским "Кайратом" выглядел расстроенным, но все же прокомментировал его неудачный исход для своей команды, передает корреспондент Vesti.kz.
- Тяжелая игра. "Кайрат" другого уровня команда, чем наша. Хотели ему достойно противостоять, но первые мячи нас надломили. Мы понимали, что игра будет трудной, хотя от нас ушли пять ведущих игроков. Поэтому нам пришлось нелегко. Однако это не умоляет заслуг "Кайрата". Плюс публика поддерживала свою команду. Хорошая игра соперника, - рассказал тренер литовского клуба.
- Допускали такой исход встречи?
- Когда в команде такая ротация, то, конечно, непросто будет. Поймите, от нас ушли пять ведущих футболистов, а команда к таким играм должна быть сыгранной. Некоторые наши ребята и физически не совсем были готовы после травм.
- Как думаете, "Кайрат" может выйти в групповой этап Лиги Европы?
- Да. Достаточно поставленная игра у команды. Мне понравилась.
- Как вам игра Аршавина?
- Он может сам все исполнить. Такие игроки привносят в футбол изюминку. Наверное, "Кайрат" счастлив, что имеет такого игрока.
Напомним, что "Кайрат" разгромил "Атлантас" со счетом 6:0 в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Ответная игра команд пройдет 6 июля в Литве.
- Тяжелая игра. "Кайрат" другого уровня команда, чем наша. Хотели ему достойно противостоять, но первые мячи нас надломили. Мы понимали, что игра будет трудной, хотя от нас ушли пять ведущих игроков. Поэтому нам пришлось нелегко. Однако это не умоляет заслуг "Кайрата". Плюс публика поддерживала свою команду. Хорошая игра соперника, - рассказал тренер литовского клуба.
- Допускали такой исход встречи?
- Когда в команде такая ротация, то, конечно, непросто будет. Поймите, от нас ушли пять ведущих футболистов, а команда к таким играм должна быть сыгранной. Некоторые наши ребята и физически не совсем были готовы после травм.
- Как думаете, "Кайрат" может выйти в групповой этап Лиги Европы?
- Да. Достаточно поставленная игра у команды. Мне понравилась.
- Как вам игра Аршавина?
- Он может сам все исполнить. Такие игроки привносят в футбол изюминку. Наверное, "Кайрат" счастлив, что имеет такого игрока.
Напомним, что "Кайрат" разгромил "Атлантас" со счетом 6:0 в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Ответная игра команд пройдет 6 июля в Литве.