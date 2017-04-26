После многих потерь "Кайсар" отберет очки у "Астаны" - эксперт

В девятом туре премьер-лиги будут сыграны все шесть матчей.

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в своем прогнозе Vesti.kz на матчи девятого тура чемпионата Казахстана по футболу предрек "Астане" осечку в Кызылорде. По его предположению, в туре будет три ничейных результата.



Футбол. Премьер-лига. Тур 9

29 апреля



"Шахтер" - "Ордабасы"

Я в тот раз говорил о впечатлениях игры "Ордабасы" с "Кайратом". После шымкентцы дома проиграли "Тоболу". Поэтому команда сейчас может находиться не в лучшем состоянии. Максимум, что она сможет увезти, это один балл. Ставлю на 1:1.



"Тобол" - "Иртыш"

Интересная игра. Команды входят в тройку и обе показывают не уступчивую, амбициозную игру. Однако преимущество отдаю хозяевам. Вроде бы Омари Тетрадзе удается наладить результативную игру. 1:0 - в пользу "Тобола".



"Кайрат" - "Акжайык"

"Акжайык" стал интересной командой под руководством Вахида Масудова. В связи с этим трудно сказать, потеряет она очки или нет. Но мне кажется, "Кайрат" не имеет права дома оступаться. Рассчитываю, что алматинцы выиграют со счетом 2:0.



"Кайсар" - "Астана"

Северяне постараются закрепиться на первом месте и сохранить отрыв от кайратовцев. Они понимают, что это очень важно сделать в тактическом и стратегическом плане. Хотя мне думается, что кызылординцы на своем поле дадут бой. И хорошее начало сезона с их стороны было неслучайным. После многих потерь "Кайсар" должен взять хотя бы очко. Прогнозирую ничью 1:1.



"Тараз" - "Атырау"

Атыраусцам можно поаплодировать, что в непростой ситуации находят какие-то мотивации. Однако таразцы тоже понимают, что в таких играх обязаны побеждать. Южане выиграют - 2:1. Хочется, чтобы почаще играл Сейдахмет. Вся страна за ним следит.



"Окжетпес" - "Актобе"

То ли "Окжетпес" подсел, то ли разговоры об уходе Владимира Муханова сказываются на игре команды, пока непонятно. Ее игра не впечатляет. В свою очередь "Актобе" демонстрирует более зрелую игру, а потому полагаю, что гости увезут одно очко - 0:0.



Более подробно о предстоящих матчах девятого тура премьер-лиги можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена в этой ссылке.