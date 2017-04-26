После многих потерь "Кайсар" отберет очки у "Астаны" - эксперт

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 0:0
Тараз (мол) Тобол (мол) 0:0
Астана (мол) Актобе (мол) 0:0
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 16:00
Рузаевка Акжайык (мол) 16:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 14:10
>>>
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Сойлыбаев Гонсалес
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Тараз Атырау
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Астана (мол) Актобе (мол) 0:0
Тараз (мол) Тобол (мол) 0:0
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 0:0
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 16:00
Рузаевка Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 16:00
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Тобол (мол) Алтай УК
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 1:0
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
Обсуждаемые

После многих потерь "Кайсар" отберет очки у "Астаны" - эксперт

В девятом туре премьер-лиги будут сыграны все шесть матчей.

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13 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в своем прогнозе Vesti.kz на матчи девятого тура чемпионата Казахстана по футболу предрек "Астане" осечку в Кызылорде. По его предположению, в туре будет три ничейных результата.  

Футбол. Премьер-лига. Тур 9
29 апреля

"Шахтер" - "Ордабасы"
Я в тот раз говорил о впечатлениях игры "Ордабасы" с "Кайратом". После шымкентцы дома проиграли "Тоболу". Поэтому команда сейчас может находиться не в лучшем состоянии. Максимум, что она сможет увезти, это один балл. Ставлю на 1:1.

"Тобол" - "Иртыш"
Интересная игра. Команды входят в тройку и обе показывают не уступчивую, амбициозную игру. Однако преимущество отдаю хозяевам. Вроде бы Омари Тетрадзе удается наладить результативную игру. 1:0 - в пользу "Тобола".

"Кайрат" - "Акжайык"
"Акжайык" стал интересной командой под руководством Вахида Масудова. В связи с этим трудно сказать, потеряет она очки или нет. Но мне кажется, "Кайрат" не имеет права дома оступаться. Рассчитываю, что алматинцы выиграют со счетом 2:0.  

"Кайсар" - "Астана"
Северяне постараются закрепиться на первом месте и сохранить отрыв от кайратовцев. Они понимают, что это очень важно сделать в тактическом и стратегическом плане. Хотя мне думается, что кызылординцы на своем поле дадут бой. И хорошее начало сезона с их стороны было неслучайным. После многих потерь "Кайсар" должен взять хотя бы очко. Прогнозирую ничью 1:1.  

"Тараз" - "Атырау"
Атыраусцам можно поаплодировать, что в непростой ситуации находят какие-то мотивации. Однако таразцы тоже понимают, что в таких играх обязаны побеждать. Южане выиграют - 2:1. Хочется, чтобы почаще играл Сейдахмет. Вся страна за ним следит.   

"Окжетпес" - "Актобе"
То ли "Окжетпес" подсел, то ли разговоры об уходе Владимира Муханова сказываются на игре команды, пока непонятно. Ее игра не впечатляет. В свою очередь "Актобе" демонстрирует более зрелую игру, а потому полагаю, что гости увезут одно очко - 0:0.    

Более подробно о предстоящих матчах девятого тура премьер-лиги можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена в этой ссылке

  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Rassul Talapov Сегодня 13:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 705
Кайрат-Акжайык 2:2
Ответить 0
 
Амангельды Бальдеков Сегодня 13:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
сделайте его победителем конкурса прогнозов, отдайте этому штатному "соловью" ноутбок чтобы он не выдавал себя за вангу
Ответить 0
 
Aрман Шагалин Сегодня 13:46
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Ну поживем увидим!
Ответить 0
 
Aqmetov Kidirgali Сегодня 13:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 210
Кайсар проиграет 0:2
Ответить -1
 
Досбол Ахметов Сегодня 14:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Aqmetov Kidirgali, Кайсар порвет Астану как тузик грелку
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 14:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 235
Кайрат 2:0. Астана 3:1.
Ответить -1
 
Zhum Сегодня 14:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1061
Ну если Кайсар отберет три очка, то интрига продолжится.А вот Атырау более мотивирован,тем более хоть 6 баллов вернули.Актобе обязан с гостей забирать три очка,болельшикам на радость. А вот Акжайык может и сюрприз преподнести. За Кайратом следим,но что то у них не сбалансировано...Грузин не грузин,но что то не так у алмаатинцев наших,может и выиграют.
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Mara Сегодня 14:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1287
Всё будет как прогнозировал А. Хасенов. По голам может и ошибся но по очкам точно.
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Fankz Сегодня 14:36
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4509
Прогнозы А. Хасенова как правило 50/50
Ответить 0
 
Нуржигит Илесбеков Сегодня 14:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Это эксперт во всех турах считает что Астана потеряет очки) Так держать!
Ответить 0
 
besken omarov Сегодня 14:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
ШАХТЕР- ОРДАБАСЫ 1-2
"Тобол" - "Иртыш 2-1
"Кайрат" - "Акжайык 3-1
"Кайсар" - "Астана" 1-2
"Тараз" - "Атырау" 1-1
"Окжетпес" - "Актобе" 1-2
Ответить 0
 
Дастан казах Сегодня 14:59
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Қайрат акжайык.1:2
Ответить 0
 
Дастан казах Сегодня 15:01
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
100%акжайык не проигрвает.минимум ничья
Ответить 0
 