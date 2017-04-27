Разборка бронзового призера с претендентом. Превью к девятому туру КПЛ

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 4:2
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 0:2
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 10:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Иртыш Ордабасы
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Шахтер Иртыш
Ордабасы Акжайык
Тобол Астана
Кайсар Актобе
Тараз Окжетпес
Атырау Кайрат
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Флора Тулевик 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Сойлыбаев Гонсалес
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Казахстан Китай 05:30
Япония Австралия 07:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 10:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
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Разборка бронзового призера с претендентом. Превью к девятому туру КПЛ

Матчи данного тура пройдут 29 апреля, а центральный игра состоится в Затобольске.

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Фото с сайта ФК "Тобол"
Фото с сайта ФК "Тобол"

В девятом туре чемпионата Казахстана по футболу не предусмотрены перенесенные матчи, поэтому он будет состоять из шести встреч. Игра тура пройдет в Затобольске, где "Тобол" встретится с "Иртышом". Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.   

"Тараз" - "Атырау"
Южане все шесть очков, которые имеют в своем активе, набрали исключительно на своем поле, что лишний раз свидетельствует о том, что у них домашняя команда. "Нефтяники" же идут без побед. Предыдущий тур пропускали из-за того, что им негде было принимать "Окжетпес". Поле в Атырау в это время года признали непригодным для проведения турниров под эгидой ПФЛК. Будет любопытно узнать, какую игру западно-казахстанцам ставит новый главный тренер Сергей Павлов.

Всего команды встречались 36 раз, девять побед одержали футболисты "Тараза" при девяти ничьих и 18 поражениях с разницей мячей 38-47. В их активе и самая крупная победа над атыраусцами со счетом 6:1. Случилось это в 2005 году.

 

"Кайсар" - "Астана"
Кызылординцы не знают побед в пяти турах подряд. И этот фактор должен серьезно мотивировать подопечных Стойчо Младенова. Хотя на чемпиона все клубы настраиваются по-особенному. Главное, что болгарский специалист в своем распоряжении имеет хороших исполнителей, умеющих находить бреши в обороне соперников. И уж дома "Кайсар" обязан сыграть лучше, чем в предыдущих играх. Другое дело, что "Астана" сейчас на ходу и в последних четырех матчах чемпионата ни разу не пропустила. А это серьезный аргумент, обещающий подарить нам хорошее зрелище.

Правда, кызылординцы не лучшим образом играют против северян. На счету имеют только три выигрыша при одной ничьей и 11 победах столичных футболистов. Разница мячей 34-10 в пользу "Астаны". Ей принадлежат и две самые крупные победы в личных противостояниях - 4:0 (2009) и 5:1 (2011).

"Тобол" - "Иртыш"
Центральная игра в туре. Как-никак команды на данный момент входят в призовую тройку. У каждой из них в активе по 16 очков. Лишь по дополнительным показателям павлодарцы находятся на втором месте, тогда как костанайцы на третьем. В данной игре способна победить любая сторона, так как и там, и там хватает квалифицированных футболистов. Разве что "Тобол" еще не проигрывал при своих болельщиках. В то же время и "Иртыш" не уступал в гостях. Единственное поражение в премьер-лиге футболисты Димитара Димитрова потерпели на своем поле от "Актобе" в четвертом туре (1:3). Интересно, какая развязка ожидает болельщиков в этом непростом матче, где бронзовый призер страны постарается сдержать натиск "Тобола", претендующего стать третьим клубом по итогам нынешнего сезона.

Прежде соперники провели между собой 59 встреч. 19 побед у "Тобола", 18 ничьих и 22 раза сильнее оказывался "Иртыш". Разница мячей 77-63 в пользу павлодарского клуба. Вдобавок в 2002 году "Иртыш" одержал самую крупную победу над "Тоболом" со счетом 5:0.



"Шахтер" - "Ордабасы"
Трудно кому-либо отдать предпочтение. Карагандинцы в последних двух турах не проигрывали, добившись ничейных результатов. Но в их активе по-прежнему нет ни одной победы. Шымкентцы, напротив, познали горечь поражения в последних двух играх, вследствие чего отдалились от первой тройки на три пункта. Сезон южане начали более чем успешно, взяв верх над "Астаной", "Актобе" и "Окжетпесом". Сейчас они немного сдали. С чем это связано, трудно сказать, но определенные выводы должны сделать, если хотят в этом сезоне побороться за медали.

В личных встречах минимальный перевес имеет "Ордабасы", выигравший 16 игр из 42 проведенных. При этом 11 матчей завершились вничью и в 15 поединках удача благоволила костанайцам. Разница мячей 44-42 в пользу "Тобола". В 2013 году была зафиксирована самая крупная победа - "Ордабасы" победил со счетом 4:0.

"Окжетпес" - "Актобе"
Команды играют с переменными успехом. То выдадут симпатичный матч, то с треском провалятся. И неудивительно, что соседствуют в турнирной таблице - актюбинцы девятые, кокшетаусцы десятые. Но по составу и игре "красно-белые" смотрятся поинтереснее. Не исключено, что с переходом на естественное покрытие футболисты "Актобе" пойдут вверх по турнирной лестнице. Все же южноамериканцам и украинцам ранее редко соприкасались с "синтетикой".

В предыдущих 32 матчах синегорцы только в трех случаях брали верх над актюбинцами, проиграв 21 матч и восемь раз сыграв вничью с минусовой разницей мячей 30-66. К тому же дважды были серьезно биты - 0:6, 1:7 в 2007 и 2009 годах соответственно.



"Кайрат" - "Акжайык"
Алматинцы чуть ли не в каждом туре выглядят фаворитами, хоть и не всегда радуют своих поклонников. Тем не менее в субботу обязаны занести в копилку три очка. Это тот случай, когда силы у команд не равны. Однако это не означает, что "Акжайык" настолько плох. Наоборот, Вахид Масудов собрал симпатичный состав. Вот только к стремящемуся чемпионству "Кайрату" необходимо доказывать состоятельность от игры к игре. Если же кайратовцам по каким-то причинам не удастся выиграть, то это уже будет серьезным звоночком для Кахабера Цхададзе. Ну, не должны хозяева с таким подбором игроков мучиться на поле. Тем более впереди еврокубки.

В истории клубов 19 очных встреч, в них 13 раз сильнейшими выходили футболисты "Кайрата" при четырех ничьих и двух поражениях. Разница мячей 41-16 в пользу алматинцев, которые в 2004 году разгромили уральцев со счетом 7:1. 

Фото: с сайтов ФК "Атырау" (1), ФК "Иртыш" (2), ФК "Актобе" (3).

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