Разборка бронзового призера с претендентом. Превью к девятому туру КПЛ

Матчи данного тура пройдут 29 апреля, а центральный игра состоится в Затобольске.

В девятом туре чемпионата Казахстана по футболу не предусмотрены перенесенные матчи, поэтому он будет состоять из шести встреч. Игра тура пройдет в Затобольске, где "Тобол" встретится с "Иртышом". Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.



"Тараз" - "Атырау"

Южане все шесть очков, которые имеют в своем активе, набрали исключительно на своем поле, что лишний раз свидетельствует о том, что у них домашняя команда. "Нефтяники" же идут без побед. Предыдущий тур пропускали из-за того, что им негде было принимать "Окжетпес". Поле в Атырау в это время года признали непригодным для проведения турниров под эгидой ПФЛК. Будет любопытно узнать, какую игру западно-казахстанцам ставит новый главный тренер Сергей Павлов.



Всего команды встречались 36 раз, девять побед одержали футболисты "Тараза" при девяти ничьих и 18 поражениях с разницей мячей 38-47. В их активе и самая крупная победа над атыраусцами со счетом 6:1. Случилось это в 2005 году.







"Кайсар" - "Астана"

Кызылординцы не знают побед в пяти турах подряд. И этот фактор должен серьезно мотивировать подопечных Стойчо Младенова. Хотя на чемпиона все клубы настраиваются по-особенному. Главное, что болгарский специалист в своем распоряжении имеет хороших исполнителей, умеющих находить бреши в обороне соперников. И уж дома "Кайсар" обязан сыграть лучше, чем в предыдущих играх. Другое дело, что "Астана" сейчас на ходу и в последних четырех матчах чемпионата ни разу не пропустила. А это серьезный аргумент, обещающий подарить нам хорошее зрелище.



Правда, кызылординцы не лучшим образом играют против северян. На счету имеют только три выигрыша при одной ничьей и 11 победах столичных футболистов. Разница мячей 34-10 в пользу "Астаны". Ей принадлежат и две самые крупные победы в личных противостояниях - 4:0 (2009) и 5:1 (2011).



"Тобол" - "Иртыш"

Центральная игра в туре. Как-никак команды на данный момент входят в призовую тройку. У каждой из них в активе по 16 очков. Лишь по дополнительным показателям павлодарцы находятся на втором месте, тогда как костанайцы на третьем. В данной игре способна победить любая сторона, так как и там, и там хватает квалифицированных футболистов. Разве что "Тобол" еще не проигрывал при своих болельщиках. В то же время и "Иртыш" не уступал в гостях. Единственное поражение в премьер-лиге футболисты Димитара Димитрова потерпели на своем поле от "Актобе" в четвертом туре (1:3). Интересно, какая развязка ожидает болельщиков в этом непростом матче, где бронзовый призер страны постарается сдержать натиск "Тобола", претендующего стать третьим клубом по итогам нынешнего сезона.



Прежде соперники провели между собой 59 встреч. 19 побед у "Тобола", 18 ничьих и 22 раза сильнее оказывался "Иртыш". Разница мячей 77-63 в пользу павлодарского клуба. Вдобавок в 2002 году "Иртыш" одержал самую крупную победу над "Тоболом" со счетом 5:0.







"Шахтер" - "Ордабасы"

Трудно кому-либо отдать предпочтение. Карагандинцы в последних двух турах не проигрывали, добившись ничейных результатов. Но в их активе по-прежнему нет ни одной победы. Шымкентцы, напротив, познали горечь поражения в последних двух играх, вследствие чего отдалились от первой тройки на три пункта. Сезон южане начали более чем успешно, взяв верх над "Астаной", "Актобе" и "Окжетпесом". Сейчас они немного сдали. С чем это связано, трудно сказать, но определенные выводы должны сделать, если хотят в этом сезоне побороться за медали.



В личных встречах минимальный перевес имеет "Ордабасы", выигравший 16 игр из 42 проведенных. При этом 11 матчей завершились вничью и в 15 поединках удача благоволила костанайцам. Разница мячей 44-42 в пользу "Тобола". В 2013 году была зафиксирована самая крупная победа - "Ордабасы" победил со счетом 4:0.



"Окжетпес" - "Актобе"

Команды играют с переменными успехом. То выдадут симпатичный матч, то с треском провалятся. И неудивительно, что соседствуют в турнирной таблице - актюбинцы девятые, кокшетаусцы десятые. Но по составу и игре "красно-белые" смотрятся поинтереснее. Не исключено, что с переходом на естественное покрытие футболисты "Актобе" пойдут вверх по турнирной лестнице. Все же южноамериканцам и украинцам ранее редко соприкасались с "синтетикой".



В предыдущих 32 матчах синегорцы только в трех случаях брали верх над актюбинцами, проиграв 21 матч и восемь раз сыграв вничью с минусовой разницей мячей 30-66. К тому же дважды были серьезно биты - 0:6, 1:7 в 2007 и 2009 годах соответственно.







"Кайрат" - "Акжайык"

Алматинцы чуть ли не в каждом туре выглядят фаворитами, хоть и не всегда радуют своих поклонников. Тем не менее в субботу обязаны занести в копилку три очка. Это тот случай, когда силы у команд не равны. Однако это не означает, что "Акжайык" настолько плох. Наоборот, Вахид Масудов собрал симпатичный состав. Вот только к стремящемуся чемпионству "Кайрату" необходимо доказывать состоятельность от игры к игре. Если же кайратовцам по каким-то причинам не удастся выиграть, то это уже будет серьезным звоночком для Кахабера Цхададзе. Ну, не должны хозяева с таким подбором игроков мучиться на поле. Тем более впереди еврокубки.



В истории клубов 19 очных встреч, в них 13 раз сильнейшими выходили футболисты "Кайрата" при четырех ничьих и двух поражениях. Разница мячей 41-16 в пользу алматинцев, которые в 2004 году разгромили уральцев со счетом 7:1.



Фото: с сайтов ФК "Атырау" (1), ФК "Иртыш" (2), ФК "Актобе" (3).