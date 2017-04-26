Аршавин показывает хороший футбол в Казахстане, но я постараюсь еще поиграть на уровне премьер-лиги - Калачев

Футболист прокомментировал возможный переезд в Казахстан.
Сегодня 11:39
Фото с сайта championat-rostov.ru
35-летний полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев прокомментировал возможное продолжение карьеры в Казахстане, сообщает "Спорт-Экспресс".
- Возможно, есть желание в будущем повторить путь Андрея Аршавина? Уехать в Казахстан и феерить там?
- Аршавин сделал свой выбор. Он молодец, в Казахстане продолжает показывать хороший футбол. Но я лучше постараюсь еще поиграть на уровне премьер-лиги. Здесь футбол только развивается. Строятся шикарные стадионы. Лучшее - впереди. Сейчас уезжать отсюда смысла нет. Во всяком случае, мне.