ФФК запретила "Ордабасы" проводить матчи на домашнем стадионе

Ранее похожие меры были приняты в отношении "Атырау" и "Актобе".
Сегодня 14:46
Ссылки по теме:
- ПФЛК запретила "Атырау" проводить домашние матчи на запасном стадионе
- Запасной стадион "Актобе" не допущен к проведению матчей премьер-лиги
Фото с сайта ФФК
Центральный стадион Шымкента имена Кажымукана Мунайтпасова, являющийся домашней ареной местного футбольного клуба "Ордабасы", не допущен к проведению матчей казахстанской премьер-лиги. Такое решение приняла ФФК, о чем сообщается на официальном сайте организации.
"Федерация футбола Казахстана в лице Департамента лицензирования (сертификации) и аттестации сообщает о том, что 26 апреля 2017 года была проведена очередная Комиссия по сертификации, на которой было принято решение о применении санкции в виде "запрета на проведение матчей" на Центральном стадионе имени К. Мунайтпасова (г. Шымкент) в отношении футбольного клуба "Ордабасы" на срок до устранения несоответствий по статье 8 Приложения V Правил по сертификации и по статье 43 Регламента УЕФА по инфраструктуре стадиона (отсутствие прожекторного освещения), требования по которым не выполнялись на протяжении нескольких лет", - говорится в сообщении.
Добавим, что свой следующий матч в рамках казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" проведет на выезде 29 апреля с карагандинским "Шахтером".
Ранее аналогичные меры были приняты в отношении "Атырау", которому запретили проводить домашние матчи на запасном стадионе "Судоремонтник".
До этого ПФЛК запретила "Актобе" проводить матчи на запасном стадионе ОСДЮШОР. Как и в случае с "Судоремонтником", причиной стало плохое состояние газона.
"Федерация футбола Казахстана в лице Департамента лицензирования (сертификации) и аттестации сообщает о том, что 26 апреля 2017 года была проведена очередная Комиссия по сертификации, на которой было принято решение о применении санкции в виде "запрета на проведение матчей" на Центральном стадионе имени К. Мунайтпасова (г. Шымкент) в отношении футбольного клуба "Ордабасы" на срок до устранения несоответствий по статье 8 Приложения V Правил по сертификации и по статье 43 Регламента УЕФА по инфраструктуре стадиона (отсутствие прожекторного освещения), требования по которым не выполнялись на протяжении нескольких лет", - говорится в сообщении.
Добавим, что свой следующий матч в рамках казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" проведет на выезде 29 апреля с карагандинским "Шахтером".
Ранее аналогичные меры были приняты в отношении "Атырау", которому запретили проводить домашние матчи на запасном стадионе "Судоремонтник".
До этого ПФЛК запретила "Актобе" проводить матчи на запасном стадионе ОСДЮШОР. Как и в случае с "Судоремонтником", причиной стало плохое состояние газона.