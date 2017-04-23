Наш футбол к таким переменам не готов - Ордабаев о запрете финансирования легионеров из госбюджета

По его словам, за счет легионеров вырос уровень казахстанского футбола.
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Куралбек Ордабаев. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Известный ветеран отечественного футбола Куралбек Ордабаев скептически отнесся к идее Министерства культуры и спорта запретить финансирование легионеров в казахстанском футболе из государственного бюджета. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz.
"К нам приезжали депутаты, интересовались нашим мнением о развитии массового спорта. Но тогда вопрос по легионерам, кормить их или не кормить, не поднимался. Больше говорилось о том, чтобы бюджетные деньги передать Национальному олимпийскому комитету (НОК). Сейчас же финансирование идет через ДШНК (Дирекция штатных национальных команд).
Думаю, в дальнейшем ДШНК не будет, а полномочия по распределению средств федерациям, национальным командам по видам спорта и так далее передадут НОК. Этим самым хотят поднять спорт в городах и областях. А футбол, по сути, финансирует аким. Поэтому не вижу тут никакой взаимосвязи.
Вообще, неправильно вводить такой запрет. Это ущемление прав легионеров. Будем честны, на сегодняшний день уровень казахстанского футбола поднимается за счет них. Правда, некоторые футбольные клубы приглашают не самых сильных иностранцев. Поэтому хотелось бы видеть в чемпионате сильных легионеров, чтобы на их фоне росла молодежь.
Такой закон наши депутаты не примут. Просто искусственно поднимают шумиху, чтобы посмотреть, как отреагирует народ. Необходимо футбольным клубам самим правильно выстроить трансферную политику и приглашать действительно хороших игроков, а не футболистов предпенсионного возраста. А местные акиматы должны за этим следить", - рассказал Ордабаев.
Отметим, что Министерство культуры и спорта Казахстана ратует за то, чтобы были внесены поправки в законодательные акты, которые запретят финансирование легионеров через госбюджет в казахстанском футболе. Более подробно об этом можно прочитать здесь.
"К нам приезжали депутаты, интересовались нашим мнением о развитии массового спорта. Но тогда вопрос по легионерам, кормить их или не кормить, не поднимался. Больше говорилось о том, чтобы бюджетные деньги передать Национальному олимпийскому комитету (НОК). Сейчас же финансирование идет через ДШНК (Дирекция штатных национальных команд).
Думаю, в дальнейшем ДШНК не будет, а полномочия по распределению средств федерациям, национальным командам по видам спорта и так далее передадут НОК. Этим самым хотят поднять спорт в городах и областях. А футбол, по сути, финансирует аким. Поэтому не вижу тут никакой взаимосвязи.
Вообще, неправильно вводить такой запрет. Это ущемление прав легионеров. Будем честны, на сегодняшний день уровень казахстанского футбола поднимается за счет них. Правда, некоторые футбольные клубы приглашают не самых сильных иностранцев. Поэтому хотелось бы видеть в чемпионате сильных легионеров, чтобы на их фоне росла молодежь.
Такой закон наши депутаты не примут. Просто искусственно поднимают шумиху, чтобы посмотреть, как отреагирует народ. Необходимо футбольным клубам самим правильно выстроить трансферную политику и приглашать действительно хороших игроков, а не футболистов предпенсионного возраста. А местные акиматы должны за этим следить", - рассказал Ордабаев.
Отметим, что Министерство культуры и спорта Казахстана ратует за то, чтобы были внесены поправки в законодательные акты, которые запретят финансирование легионеров через госбюджет в казахстанском футболе. Более подробно об этом можно прочитать здесь.