Хитрый гол Исламхана со штрафного и еще четыре красивых мяча восьмого тура КПЛ

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура".
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Vesti.kz продолжают новую рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах восьмого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов. Отдать свой голос за один из голов минувшего тура вы можете здесь.
Аслан Дарабаев ("Иртыш")
Игрок "Иртыша" Аслан Дарабаев обыграл двух соперников и дальним ударом поразил ворота "Кайрата". К тому моменту основной голкипер команды Стас Покатилов получил травму и был заменен на Владимира Грошева.
Иво Иличевич ("Кайрат")
Полузащитник "Кайрата" Иво Иличевич практически в каждом туре забивает красивые мячи. На этот раз легионер "Кайрата" точным ударом головой метров с 13 отправил мяч в нижний угол ворот "Иртыша".
Бауыржан Исламхан ("Кайрат")
Капитан "Кайрата" в прошлом туре стал автором самого красивого гола по версии читателей. На этот раз ему удался эффектный удар со штрафного. Исламхан без шансов для вратаря закрутил мяч в левый угол и принес своей команде ничью в матче с "Иртышом".
Кирилл Ковальчук ("Ордабасы")
После розыгрыша углового удара у ворот "Тобола" именно Ковальчук оказался первым на подборе и точным ударом метров с 16 послал мяч в дальний угол. Сильнейший удар украинского легионера "Ордабасы" буквально прошил всю защитную линию "Тобола".
Джордже Деспотович ("Тобол")
Нападающий "Тобола" Джордже Деспотович отметился красивым ударом из-за пределов штрафной. Гол сербского легионера стал к тому же решающим и принес победу над "Ордабасы".
Отметим, что голосование будет проводиться после каждого тура КПЛ. Напомним, в прошлом туре автором лучшего гола, по мнению читателей Vesti.kz, стал игрок "Кайрата" Бауыржан Исламхан.
Добавим, что на данный момент первое место в турнирной таблице занимает "Астана". В активе действующих чемпионов 19 очков. Вторую позицию делят "Иртыш" и "Тобол". У обоих коллективов по 16 баллов.