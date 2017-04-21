Обидно за такую игру - Димитров об упущенной над "Кайратом" победе со счета 3:1 в большинстве

Тренер "Иртыш" назвал причины ничьей.
Сегодня 18:07
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Главный тренер павлодарского "Иртыша" Димитар Димитров подвел итог ничьей с алматинским "Кайратом" в рамках восьмого тура премьер-лиги.
Встреча комнада прошла в Павлодаре и закончилась со счетом 3:3. При этом после первого тайма "Иртыш" вел с преимущество в два мяча, а после перерыва пропустил два гола, играя в большинстве.
- Мне обидно за такую игру. В первом тайме мы вели 3:1, получили численное преимущество. Я просто не могу поверить в то, что мы можем так играть. Я знаю каков наш класс. Обидно за такой футбол. Конечно, я несу ответственность за все это. Нельзя так играть, если мы хотим наш имидж поднять. Первый тайм был супер, моменты были и все получалось. Указания были играть от обороны, но они очень легко обыгрывали наших игроков. Да, многие из них подустали после прошлого матча, но, все-таки, это не оправдание, мы виноваты в этом результате. И обидно за тот счет, который сегодня получился.
- Не кажется ли вам, что есть проблема во вратарской линии?
- Анализы сейчас не хочу делать. Да, есть ошибки, но в такие моменты не будем кого-то отдельно обвинять. Это не корректно и не честно. Если мы допустили такой результат – значит мы все вместе виноваты, и я на первом месте, - цитирует Димитрова официальный сайт "Кайрата".
Встреча комнада прошла в Павлодаре и закончилась со счетом 3:3. При этом после первого тайма "Иртыш" вел с преимущество в два мяча, а после перерыва пропустил два гола, играя в большинстве.
- Мне обидно за такую игру. В первом тайме мы вели 3:1, получили численное преимущество. Я просто не могу поверить в то, что мы можем так играть. Я знаю каков наш класс. Обидно за такой футбол. Конечно, я несу ответственность за все это. Нельзя так играть, если мы хотим наш имидж поднять. Первый тайм был супер, моменты были и все получалось. Указания были играть от обороны, но они очень легко обыгрывали наших игроков. Да, многие из них подустали после прошлого матча, но, все-таки, это не оправдание, мы виноваты в этом результате. И обидно за тот счет, который сегодня получился.
- Не кажется ли вам, что есть проблема во вратарской линии?
- Анализы сейчас не хочу делать. Да, есть ошибки, но в такие моменты не будем кого-то отдельно обвинять. Это не корректно и не честно. Если мы допустили такой результат – значит мы все вместе виноваты, и я на первом месте, - цитирует Димитрова официальный сайт "Кайрата".