Матч "Астана" - "Тараз" начался с минуты молчания в память о погибшем велогонщике Микеле Скарпони

Велогонщик "Астаны" погиб в результате ДТП на тренировке в Италии.
Сегодня 16:36
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Фото: Vesti.kz
Матч восьмого тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Таразом" начался с минуты молчания в память о погибшем итальянском гонщике казахстанской команды Микеле Скарпони, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Гонщик "Астаны" погиб 22 апреля в Италии, когда он выехал на тренировку на велосипеде. По предварительным данным, был сбит фургоном, водитель которого не заметил гонщика. Скарпони скончался на месте.
Скарпони выступал за "Астану" с 2014 года. На "Джиро д’Италия-2017" он должен был заменить своего соотечественника Фабио Ару и стать капитаном казахстанской команды. При этом не так давно Скарпони выиграл первый этап "Альпийского Тура".
Гонщик "Астаны" погиб 22 апреля в Италии, когда он выехал на тренировку на велосипеде. По предварительным данным, был сбит фургоном, водитель которого не заметил гонщика. Скарпони скончался на месте.
Скарпони выступал за "Астану" с 2014 года. На "Джиро д’Италия-2017" он должен был заменить своего соотечественника Фабио Ару и стать капитаном казахстанской команды. При этом не так давно Скарпони выиграл первый этап "Альпийского Тура".