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Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Клубам нужно менять отношение к Кубку Казахстана, иначе борьба начинается только с полуфиналов - Кожабергенов

Тренер возмущен, что команды играют вторыми составами.

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Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"

Известный казахстанский тренер Аскар Кожабергенов считает, что отечественные футбольные клубы должны серьезно отнестись к кубковым матчам и проводить их сильнейшими составами, чтобы поддержать статус разыгрываемого трофея. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, что клубы премьер-лиги не должны проигрывать представителям первой лиги. 

- Нормально ли, что многие клубы проводят кубковые игры вторыми составами?

- Я думаю, это ненормально. Понятно, что в апреле проведено много туров и в основном команды больше заботятся о наборе очков в чемпионате. Поэтому все время выставляют ведущих футболистов, которые якобы нуждаются в отдыхе в кубковых матчах. Это неправильно. Все же сейчас только начало сезона, хорошо подготовленные футболисты не могут быть уставшими сейчас. В той же Европе постоянно играют через два на третий день и ничего. И через игры поддерживают форму. Нужно нашим клубам менять отношение к Кубку страны, а то борьба за него начинается с полуфиналов, когда выставляются основные составы. А до этого играют резервными. Для меня такое отношение на начальном этапе непонятно. Да, "Астана" произвела несколько изменений в составе во время встречи с "Жетысу". Однако эти футболисты входят в основную обойму команды. Поэтому должны были превосходить игроков первой лиги.  

У "Кайрата" тоже появились несколько молодых футболистов. Это касается и "Тараза". Просто на исходе матча сказалось раннее удаление Кожамберды. Поэтому кайратовцам не пришлось особо себя утруждать. Легко выиграли. 

Что касается вылета "Астаны", то нужно отметить и вклад в успех "Жетысу" Дмитрия Огая. Чувствовалась его тренерская рука. Ему удалось подготовить команду тактически и психологически. Это из той сказки, в которой в Кубке всегда случаются сенсации. Не зря же в Европе клубы из второй и третьей лиги навязывают грандам сумасшедшую борьбу. 

- "Жетысу" остался единственным клубом в Кубке из первой лиги. Смогут ли талдыкорганцы выиграть почетный трофей страны?

- Все зависит от жребия. Если попадется "Ордабасы", "Иртыш" или "Кайрат", то, конечно, им придется очень сложно. Тот же "Ордабасы" поставил перед собой задачу выиграть Кубок. Как бы то ни было, надеюсь, что со стадии 1/4 финала пойдет серьезная борьба.

- Что скажете о результатах других матчей?

- "Кызыл-Жар СК" дал бой "Ордабасы". Но там все решил пенальти. Все-таки петропавловцы стремятся выйти в премьер-лигу, поэтому состав у них неплохой. Остальные команды одного уровня. В их встречах особых неожиданностей не было.

- Четвертьфинал также будет состоять из одного матча. Насколько это оправданно?

- Думаю, на стадии 1/8 финала оправданно выявлять сильнейшего по одному матчу, поскольку в розыгрыше еще участвуют клубы из первой лиги. И правильно давать им преимущество в виде домашнего поля. А с четвертьфинала целесообразно было бы проводить по две встречи. Ведь у нас всего 12 клубов. Пусть чемпионат и состоит из трех кругов, все равно игр мало. Это только в нашей стране для сборной даются большие перерывы. В Европе таких длительных пауз нет, вследствие чего каждый из клубов за сезон проводит по 40-50 игр и спокойно их выдерживает. Так что за счет Кубка у нас можно было бы хоть чуточку увеличить количество матчей в сезоне. И потом будет более объективно, если каждая команда в 1/4 финала сможет сыграть дома. Иначе получается, что 50 процентов исхода матчей изначально определяет жребий. Кто играет дома, у того больше шансов выиграть. В Казахстане фактор своего поля играет огромную роль.   

Напомним, что 19 апреля прошли матчи 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. Вот их результаты: "Кыран" - "Атырау" 1:2, "Махтаарал" - "Окжетпес 1:4",
"Кызыл-Жар СК" - "Ордабасы" 0:1, "Жетысу" - "Астана" 2:1, "Тобол" - "Шахтер" 1:2,
"Акжайык" - "Актобе" 0:0 (по пенальти 4:5), "Иртыш" - "Кайсар" 3:2, "Кайрат" - "Тараз" 2:0. 

Таким образом, участниками следующей стадии розыгрыша стали "Актобе", "Атырау", "Жетысу", "Иртыш", "Кайрат", "Окжетпес", "Ордабасы", "Шахтер".
Жеребьевка 1/4 финала состоится 21 апреля. Матчи этой стадии запланированы на 10 мая. 

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