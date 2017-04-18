Эксперт прокомментировал поведение казахстанского тренера-матерщинника во время матча

Видео с матча "дублей" КПЛ появилось в Сети.

В Сети появилось видео, на котором якобы наставник дублирующего состава ФК "Жетысу" во время матча с "дублем" "Кайрата" при помощи ненормативной лексики обращается к своим игрокам, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский специалист и директор ФШМ (футбольной школы молодежи) Агадилда Хасенов, который курирует детско-юношеский футбол, считает, что тренер, в первую очередь, педагог и должен более корректно высказываться в адрес своих подопечных.



"Понятно, что взрослые люди матерятся, но никогда нельзя забывать, что это молодые люди. Они хотят расти и стать профессиональными футболистами. У каждого свои амбиции. Поэтому такое обращение, конечно, болезненно воспринимается. И я, как педагог, скажу, что ненормативная лексика не помогает развитию молодых футболистов. Да, нужно на кого-то надавить, чтобы хорошо играл, а кого-то похвалить или промолчать. Это все индивидуально. Однако перебарщивать в плане лексикона нельзя. Любой человек считает себя личностью. Я в таких случаях говорю: "если мат помогает хорошо играть, Бога ради". Но я такого человека не знаю.



Тренер является педагогом, так как воспитывает молодых футболистов. Он должен стоять выше, а игроки - его уважать не только за то, что требует результат, но и как личность, который со своей стороны ценит своих подопечных и также с уважением относится. Это нормальный подход. Футбол - игра решений. А чтобы принять какое-то решение необходима свобода духа. А если игрок все время зажат и оглядывается на крики, то не станет ярким футболистом. Соответственно и команда не будет показывать результат.



Если игроки уже обратились к руководству по поводу поведения своего тренера, то это говорит о нездоровой атмосфере в команде. В любом случае, надо уметь договариваться. Важно, чтобы не было мести со стороны тренера. Может быть он осознал свою неправоту. Мы не знаем всей ситуации, но можем на это надеяться. Только время покажет, какие выводы были сделаны из данной ситуации", - рассказал Хасенов.



Добавим, что в сезоне 2016 года "Жетысу" занял восьмое место в турнире среди дублирующих составов. В нынешнем чемпионате проведено два тура. По их итогам талдыкорганцы расположились на шестой строчке в таблице.



Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

