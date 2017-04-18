Эксперт прокомментировал поведение казахстанского тренера-матерщинника во время матча

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Лисова Зюппер 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Габуева Гринчишина 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Попко Фомин 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Эксперт прокомментировал поведение казахстанского тренера-матерщинника во время матча

Видео с матча "дублей" КПЛ появилось в Сети.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фото с сайта ФК "Жетысу"
Фото с сайта ФК "Жетысу"

В Сети появилось видео, на котором якобы наставник дублирующего состава ФК "Жетысу" во время матча с "дублем" "Кайрата" при помощи ненормативной лексики обращается к своим игрокам, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский специалист и директор ФШМ (футбольной школы молодежи) Агадилда Хасенов, который курирует детско-юношеский футбол, считает, что тренер, в первую очередь, педагог и должен более корректно высказываться в адрес своих подопечных. 

"Понятно, что взрослые люди матерятся, но никогда нельзя забывать, что это молодые люди. Они хотят расти и стать профессиональными футболистами. У каждого свои амбиции. Поэтому такое обращение, конечно, болезненно воспринимается. И я, как педагог, скажу, что ненормативная лексика не помогает развитию молодых футболистов. Да, нужно на кого-то надавить, чтобы хорошо играл, а кого-то похвалить или промолчать. Это все индивидуально. Однако перебарщивать в плане лексикона нельзя. Любой человек считает себя личностью. Я в таких случаях говорю: "если мат помогает хорошо играть, Бога ради". Но я такого человека не знаю.

Тренер является педагогом, так как воспитывает молодых футболистов. Он должен стоять выше, а игроки - его уважать не только за то, что требует результат, но и как личность, который со своей стороны ценит своих подопечных и также с уважением относится. Это нормальный подход. Футбол - игра решений. А чтобы принять какое-то решение необходима свобода духа. А если игрок все время зажат и оглядывается на крики, то не станет ярким футболистом. Соответственно и команда не будет показывать результат.

Если игроки уже обратились к руководству по поводу поведения своего тренера, то это говорит о нездоровой атмосфере в команде. В любом случае, надо уметь договариваться. Важно, чтобы не было мести со стороны тренера. Может быть он осознал свою неправоту. Мы не знаем всей ситуации, но можем на это надеяться. Только время покажет, какие выводы были сделаны из данной ситуации", - рассказал Хасенов. 

Добавим, что в сезоне 2016 года "Жетысу" занял восьмое место в турнире среди дублирующих составов. В нынешнем чемпионате проведено два тура. По их итогам талдыкорганцы расположились на шестой строчке в таблице.  
 
Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 