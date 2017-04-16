В Казахстане запомнились серые улицы, грязь и поля-кочкодромы - экс-футболист "Тобола"

За костанайский клуб он забил три гола в 17 матчах.
Вчера 20:52
Ссылки по теме:
- Можно смеяться над Боратом, но в Казахстане ничего такого нет - экс-игрок "Тобола"
- В Казахстане я больше всего боялся самолетов - чешский футболист
- Был потрясен бедностью в Казахстане. Время там остановилось - игрок "Легии"
Бывший российский полузащитник Алексей Савельев в интервью Sports.ru вспомнил казахстанский этап своей карьеры.
В 2004 году он выступал за костанайский "Тобол", в составе которого забил три гола в 17 матчах чемпионата.
"Я хотел остаться в "Ворскле", но агенты чего-то намутили. Тогда было много аферистов, которым лишь бы загнать игрока куда-нибудь, а там пусть сам разбирается. Я попал в Казахстан - серые улицы, грязь, база без стирки, поля такие, будто стадо коров прошло по болоту - кочкодромы", - сказал Савельев.
Отметим, что за 17 лет игровой карьеры Савельев сменил 14 клубов из трех стран, среди них были и московские ЦСКА, и "Торпедо". В 1998 и 1999 годах он привлекался в олимпийскую сборную России.
После завершения карьеры Савельев работал тренером в школе московского "Локомотива". Сейчас 40-летний экс-футболист основал свой детский клуб, в котором занимаются команды трех возрастов.
В 2004 году он выступал за костанайский "Тобол", в составе которого забил три гола в 17 матчах чемпионата.
"Я хотел остаться в "Ворскле", но агенты чего-то намутили. Тогда было много аферистов, которым лишь бы загнать игрока куда-нибудь, а там пусть сам разбирается. Я попал в Казахстан - серые улицы, грязь, база без стирки, поля такие, будто стадо коров прошло по болоту - кочкодромы", - сказал Савельев.
Отметим, что за 17 лет игровой карьеры Савельев сменил 14 клубов из трех стран, среди них были и московские ЦСКА, и "Торпедо". В 1998 и 1999 годах он привлекался в олимпийскую сборную России.
После завершения карьеры Савельев работал тренером в школе московского "Локомотива". Сейчас 40-летний экс-футболист основал свой детский клуб, в котором занимаются команды трех возрастов.