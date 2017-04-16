В Казахстане запомнились серые улицы, грязь и поля-кочкодромы - экс-футболист "Тобола"

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
Саутгемптон Манчестер Сити 0:3
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 1:4
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Казыгурт Капшагай 53:78
Тобол Алматинский Легион 97:98
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 00:45
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 09:30
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 00:45
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 09:30
Мартин Недовесов 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

В Казахстане запомнились серые улицы, грязь и поля-кочкодромы - экс-футболист "Тобола"

За костанайский клуб он забил три гола в 17 матчах.

Ссылки по теме:

21 Комментарий
Бывший российский полузащитник Алексей Савельев в интервью Sports.ru вспомнил казахстанский этап своей карьеры. 

В 2004 году он выступал за костанайский "Тобол", в составе которого забил три гола в 17 матчах чемпионата. 

"Я хотел остаться в "Ворскле", но агенты чего-то намутили. Тогда было много аферистов, которым лишь бы загнать игрока куда-нибудь, а там пусть сам разбирается. Я попал в Казахстан - серые улицы, грязь, база без стирки, поля такие, будто стадо коров прошло по болоту - кочкодромы", - сказал Савельев. 

Отметим, что за 17 лет игровой карьеры Савельев сменил 14 клубов из трех стран, среди них были и московские ЦСКА, и "Торпедо". В 1998 и 1999 годах он привлекался в олимпийскую сборную России.

После завершения карьеры Савельев работал тренером в школе московского "Локомотива". Сейчас 40-летний экс-футболист основал свой детский клуб, в котором занимаются команды трех возрастов. 
  Комментариев: 21
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
prymypyl Вчера 21:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1665
Сейчас получше в целом,более профессионально не считая топ казахстанских команд где всё в ажуре.На данный момент бич казахстанского футбола это инфо структура(стадионы,поля и т.д и т.п).
Ответить 0
 
Darhan A. Вчера 21:21
Статус: Профи
Рейтинг: 365
Обидно конечно, но все же это правда и на правду нельзя обижаться.
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Вчера 21:21
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6750
.....фУ , какой лигионЕРР нехороший , аж куШать не хАЧу .....
Ответить 1
 
Данияр Мертаев Вчера 21:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1254
Побольше таких статей.может таким образом.обратят внимание на поля.
Ответить 2
 
Lobo Bobo Вчера 21:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1207
прав ли он? наверное наполовину...
Ответить 2
 
Asset Вчера 21:31
Статус: Профи
Рейтинг: 334
А в России значит улицы цветные и без грязи?
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 00:13
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4381
Asset, вот и Кайсар Казыгулулы прав, "не плюйся в колодец, из которого пил"
Ответить -1
 
Даурен брат Вчера 21:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 112
Как будто в России все хорошо
Ответить 3
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 277
Даурен брат да там плохо новерное но это не отменяет что у нас хорошо. И зачем сравнивать себя с плохой страной?
Ответить 0
 
Данияр К Вчера 21:45
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
В принципе ничего не изменилось с полями
Ответить 1
 
Nurken Toishyev Вчера 21:55
Статус: Профи
Рейтинг: 458
Неприятно конечно, но все по делу сказал. Футбол у нас рассматривается как сфера личного обогащения.Пока есть возможность все разворовывают бюджетные деньги.Поэтому вся инфраструктура в полной зопе.
Ответить 1
 
Тима Вчера 21:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1964
Не только у нас в снг в осенью и весной так
Ответить 1
 
Balg Вчера 22:31
Статус: Профи
Рейтинг: 409
Очередной "европеец" из благополучной Руси))
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 22:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 277
Чет наши как всегда во всех бедах Россию видят))) Иногда еще сша))) патриоты только не в ту степь. А с себя начать слабо признать что у нас чтото не так в стране твориться!
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 00:12
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4381
Mansur Nurmukhambetov, давай без демагогии: кто "винит во всех бедах" северного соседа (просто удивиться можно, откуда и с чего это ты взял); что мы должны признать?
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:53
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 277
Fankz,да че тупым доказывать темболее тебе не имени не фамили фэковый фанат. Иза таких как ты типо патриотов в футболе бардак полный. И поля того-же качестве как ты фанат )))
Ответить 0
 
loko Вчера 22:50
Статус: МСМК
Рейтинг: 760
Тут дело не в России. Говорится о нашей стране и все это правда и до сих пор осталось это с 2004. А если все такие каснутся и сказать пару слов о РФ, то там сейчас мега стадионы и условия.
Ответить 0
 
Кайсар Казыгулулы Сегодня 00:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
Су ішкен құдығына түкірме дейді дана қазағым. Спорттық ғұмырында 14 команда ауыстырған, неғылған ойыншы дейсің бұл. Сол тұста ресейдің инфрақұрылымының асып тұрғаны шамалы еді.
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 00:16
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4381
А с чего вообще вдруг он стал вспоминать 2004 год? И не вырваны ли его слова из контекста? Чего приехал в грязь?, кушать наверное хотелось?а как только решил свои насущные проблемы, так значит можно и ноги на стол? ну не буду писать, кто так делает((
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 00:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 134
Таких козлов, как савельев (не хочу писать его фамилию с заглавной буквы )надо гнать в три шеи. Не хера не играл, а ещё выё-ся.
Ответить 0
 
Zhanat Orakbai Сегодня 00:35
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Меня бесят такие не без известные футболисты смотрящие на наш футбол с верху. Как будто приехали с топ футбольных полей. Приехал играй получай деньги и не вякай. Пусть про свои рф поля говорит.
Ответить -1
 