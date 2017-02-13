Как "Окжетпес" подписал игрока из рейтинга неудачных трансферов московского "Динамо"

При этом кокшетаусцы расстались с 14 футболистами в межсезонье.

В начале межсезонья "Окжетпес" подписывал в основном молодых казахстанских футболистов. В последнее время клуб начал определяться и с легионерами. Вслед за украинцем Сергеем Политыло контракт до конца сезона был заключен с болгарином Цветаном Генковым, передает корреспондент Vesti.kz.



Нападающий не молодой, тем не менее кое-что о нем можно рассказать. Первым зарубежным клубом Генкова стало московское "Динамо", куда он перешел в 2007 году из софийского "Локомотива". За трансфер "бело-голубые" заплатили 2,25 миллиона евро. В Россию отправлялся в ранге лучшего бомбардира чемпионата Болгарии. Но в РФПЛ растерял снайперские навыки, в результате СМИ определили его в сборную неудачных трансферов "Динамо" за последние десять лет.



К слову, в первый сезон за динамовцев отметился четырьмя голами в 23 матчах. Во второй после четырех игр отправился в аренду в софийский "Локомотив". За два сезона провел 26 встреч, забил 15 мячей. Позже на игрока обратила внимание краковская "Висла". В Польше болгарин провел три года. В 55 играх огорчал соперников в 17 случаях. Потом снова вернулся в софийский клуб, но уже в 2014 году отправился на берега Босфора, где защищал цвета турецкого клуба второго дивизиона "Денизлиспор" - 50 матчей, 16 голов. Осенью 2016 года вернулся в Болгарию, где успел провести девять игр за "Локомотив" (Горна-Оряховица).



В свое время футболист подавал большие надежды и, возможно, сделал ошибку, когда отверг предложение "Ливорно". Ведь в 2007 году итальянцы очень хотели у себя видеть болгарина. Почти все формальности были улажены, но в последний момент Генков передумал из-за возможности перейти в лондонский "Арсенал". Увы, переезд в Туманный Альбион не состоялся. И тут возник вариант с "Динамо". В тот период у российского клуба были большие финансовые возможности, поэтому его руководителям не составило труда удовлетворить запросы всех сторон. В данной ситуации в выигрыше осталась софийская команда, отхватившая 2,25 миллиона евро, что очень неплохо даже по сегодняшним меркам.



Тем не менее Генкова трудно упрекнуть в непрофессионализме. Ведь надеялся надолго задержаться в России, как-никак подписал контракт на 4,5 года. С собой даже взял разговорники и словарь, чтобы по-быстрому подучить русский. Однако "бело-голубым" хватило и года, чтобы убедиться в ошибочности этого трансфера.



В "Окжетпесе" считают, что осуществили главную свою трансферную цель нынешнего межсезонья. Возможно, и так. Хотя в 2015 году на Дмитрия Сычева также возлагали большие надежды, тогда как россиянин забил всего три гола в 19 матчах. Сможет ли 33-летний Генков наколотить хотя бы десяток мячей - большой вопрос. Тем более что силен в верховой борьбе, а не в "партере". А команда Владимира Муханова строит игру на контроле мяча. В общем, первые туры покажут, что из себя представляет болгарин.



Добавим, что Цветан Генков стал 14-м новичком "Окжетпеса". Столько же футболистов ушли из команды в зимнее межсезонье. За трансферной политикой кокшетаусцев и других клубов КПЛ можно следить в нашей обновляемой "Таблице переходов".