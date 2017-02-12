Список официальных трансферов легионеров казахстанской премьер-лиги в другие чемпионаты

С января клубы КПЛ покинули 15 иностранных футболистов.
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Фото с сайта ФК "Астана"
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте представила список трансферов легионеров, которые пополнили зарубежные клубы с января 2017 года. Данные переходы являются официально состоявшимися по системе согласования международных трансферов ФИФА.
Защищавший в последнем сезоне цвета "Тобола" полузащитник Чиприан Дяк теперь выступает за "ЧФР Клуж" из Румынии. До костанайской команды экс-футболист сборной Румынии играл за "Актобе".
Черногорский нападающий Филипп Касалица, ранее выступавший за "Ордабасы", перешел в сербский "Напредак".
Сыгравший всего три матча во второй половине сезона-2016 за карагандинский "Шахтер" словацкий футболист Филипп Серечин вернулся в "Земплин Михаловце", откуда и приехал в Казахстан.
В этой же стране будет играть и экс-лидер "Тараза" и "Шахтера" Корнелиус Уббинк, подписавший соглашение с клубом "Тренчин".
Один из лидеров обороны павлодарского "Иртыша" Георгас Фрейдгеймас из Литвы вновь будет защищать цвета сильнейшего клуба этой страны - "Жальгирис".
Чилиец из "Иртыша" Игнасио Эрерра перешел в азербайджанский "Нефтчи".
Македонский полузащитник Георгий Моисов, игравший в "Жетысу", отныне будет защищать цвета "Силекса" из родной страны.
Забивший один из красивейших голов прошлогоднего чемпионата камерунец Леандре Тавамба ("Кайрат") перешел в титулованный клуб из Сербии - "Партизан".
В этой же стране будет выступать и другой бывший легионер казахстанской премьер-лиги Неманья Николич ("Актобе"). Форвард подписал контракт со "Спартаком" из Суботицы.
Полный тезка знаменитого Неманьи Видича из петропавловского "Кызыл-Жара СК" отправился в Малайзию, в клуб "Негери Сембилан".
Известный "кочевник", поигравший во многих странах мира чилиец Николас Каналес вернулся на родину. Бывший нападающий кокшетауского "Окжетпеса" отныне игрок "Депортес Темуко".
Один из ведущих футболистов "Атырау" сезона-2016 Пшемыслав Трытко вернулся в Польшу, перейдя в "Арку" из города Гдыня.
Защитник "Тобола" Сергей Яворский подписал соглашение с клубом украинской премьер-лиги "Ильичевец".
Другой защитник Йоан Мера, без которого сложно было представить "Тараз" образца двух последних сезонов, перешел в румынскую "Политехнику".
И наконец, один из самых успешных и титулованных легионеров в истории казахстанского чемпионата колумбиец Рохер Каньяс из "Астаны" на правах аренды будет выступать за кипрский АПОЭЛ - дважды бывшего соперника столичного клуба по еврокубкам.
Защищавший в последнем сезоне цвета "Тобола" полузащитник Чиприан Дяк теперь выступает за "ЧФР Клуж" из Румынии. До костанайской команды экс-футболист сборной Румынии играл за "Актобе".
Черногорский нападающий Филипп Касалица, ранее выступавший за "Ордабасы", перешел в сербский "Напредак".
Сыгравший всего три матча во второй половине сезона-2016 за карагандинский "Шахтер" словацкий футболист Филипп Серечин вернулся в "Земплин Михаловце", откуда и приехал в Казахстан.
В этой же стране будет играть и экс-лидер "Тараза" и "Шахтера" Корнелиус Уббинк, подписавший соглашение с клубом "Тренчин".
Один из лидеров обороны павлодарского "Иртыша" Георгас Фрейдгеймас из Литвы вновь будет защищать цвета сильнейшего клуба этой страны - "Жальгирис".
Чилиец из "Иртыша" Игнасио Эрерра перешел в азербайджанский "Нефтчи".
Македонский полузащитник Георгий Моисов, игравший в "Жетысу", отныне будет защищать цвета "Силекса" из родной страны.
Забивший один из красивейших голов прошлогоднего чемпионата камерунец Леандре Тавамба ("Кайрат") перешел в титулованный клуб из Сербии - "Партизан".
В этой же стране будет выступать и другой бывший легионер казахстанской премьер-лиги Неманья Николич ("Актобе"). Форвард подписал контракт со "Спартаком" из Суботицы.
Полный тезка знаменитого Неманьи Видича из петропавловского "Кызыл-Жара СК" отправился в Малайзию, в клуб "Негери Сембилан".
Известный "кочевник", поигравший во многих странах мира чилиец Николас Каналес вернулся на родину. Бывший нападающий кокшетауского "Окжетпеса" отныне игрок "Депортес Темуко".
Один из ведущих футболистов "Атырау" сезона-2016 Пшемыслав Трытко вернулся в Польшу, перейдя в "Арку" из города Гдыня.
Защитник "Тобола" Сергей Яворский подписал соглашение с клубом украинской премьер-лиги "Ильичевец".
Другой защитник Йоан Мера, без которого сложно было представить "Тараз" образца двух последних сезонов, перешел в румынскую "Политехнику".
И наконец, один из самых успешных и титулованных легионеров в истории казахстанского чемпионата колумбиец Рохер Каньяс из "Астаны" на правах аренды будет выступать за кипрский АПОЭЛ - дважды бывшего соперника столичного клуба по еврокубкам.