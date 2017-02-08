Головоломка Талгаева. Как "Тараз" меняет подготовку к сезону-2017

По решению ФФК, таразцы займут место "Алтая" в премьер-лиге.

Как известно, футбольный клуб "Алтай" не прошел процедуру сертификации и был исключен из состава участников премьер-лиги. Его место занял "Тараз" как участник переходного матча согласно регламенту чемпионата. В результате, таразцы были вынуждены на ходу менять подготовку к предстоящему сезону, а вместе с тем работу на трансферном рынке. Из клуба поступает скупая информация по изменению состава. Хотя руководство намерено вернуть в команду своих воспитанников, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Южане уже отправились на сборы в Турцию, тогда как второй УТС планировали провести в Шымкенте. Первые же сборы прошли на базе стадиона "Жастар", где тренерский штаб просматривал большую группу молодых футболистов, на которых намеревался сделать ставку в первой лиге. С переводом в премьер-лигу состав будет теперь укомплектовываться опытными футболистами и, естественно, легионерами. Без них таразцам придется крайне тяжело в премьер-лиге. Кроме того, городские власти вошли в положение команды и готовы увеличить финансирование на нынешний год.







При этом в межсезонье команду покинули восемь игроков из состава образца 2016 года. Из новичков в ее расположение прибыли Олег Хромцов, братья Азовские - Максим и Егор, Арслан Сатубалдин, Азиз Анарметов, Нуртас Кургулин, Владимир Яковлев. Новый контракт подписал Давронжон Эргашев. В прошлом сезоне таджикский защитник в 14 матчах забил один гол.



Из ближайшего резерва рассчитывают на Гаврила Кана и Еркебулана Сейдахмета из "Монтажника", признанного лучшим нападающим Мемориала Гранаткина.



Говоря о других новых футболистах, то вернуть всех воспитанников таразского футбола навряд ли удастся, поскольку многие из них сидят на контрактах. Хотя тот же Жакып Кожамберды пока не определился с будущим местом работы. "Окжетпес" не стал удерживать полузащитника, в дальнейшем проходившего просмотр в "Актобе". Думается, он помог бы родному клубу, учитывая его игровой потенциал.



Сенегальский легионер Малик Мане также не закреплен ни за одним из клубов и, наверняка, пригодился бы "Таразу", за который в предыдущем году наколотил 13 мячей и стал лучшим бомбардиром клуба. Впрочем, ходили разговоры о том, что для заключения нового контракта он должен был прибыть в Шымкент, где таразцы изначально намеревались проводить вторые сборы. Но из-за внесенных коррективов в подготовку ожидается приезд игрока прямо в Турцию.



Его соотечественник Папа Гуйе не исключает вероятность своего ухода из "Актобе", где находится на просмотре. Экс-футболист "Днепра" и "Ростова" имеет огромный опыт выступлений в высшей лиге украинского чемпионата и в "Таразе" смог бы спокойно заменить румынского защитника Йоана Мера, вернувшегося на родину.







Не лишним был бы и Мирослав Лечич. Сербский форвард в межсезонье не договорился об условиях личного контракта с "Акжайыком" и покинул расположение уральского клуба, куда перешел летом 2016 года. Забил пять мячей в 16 играх. Ранее два сезона (2012-2013) отыграл в "Таразе". Был одним из лидеров клуба, в 46 встречах отметился десятью голами.



До начала чемпионата осталось чуть менее месяца. Несмотря на это, опыт Воита Талгаева должен позволить собрать добротную команду, которой будет по плечу не провалиться в премьер-лиге. В бытность тренером "Атырау" ему также приходилось состав укомплектовывать игроками по остаточному принципу. В конечном итоге, "нефтяники" дважды становились серебряными призерами чемпионатах в 2001 и 2002 годах. С тех пор уровень премьер-лиги значительно вырос, соответственно, и ожидания у болельщиков умеренные, хотя надежды на главного тренера возлагаются большие.



Отметим, что сезон 2016 года "Тараз" завершил на 11-м месте, что давало право отстоять место в премьер-лиге в переходном матче с "Алтаем". Таразцы уступили 0:3 и отправились в первую лигу. Однако команда из Семея не смогла пройти сертификацию и была исключена из премьер-лиги. Ее место в КПЛ занял "Тараз", который в межсезонье в четвертый раз за карьеру возглавил Воит Талгаев. В его тренерский штаб вошли Ерлан Елеусинов, Азамат Ниязымбетов и Нурмат Мирзабаев. За трансферными новостями можно также следить по нашей обновляемой "Таблице переходов".