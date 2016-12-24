Обладатель Кубка России возглавил "Тараз"

Специалист уже приводил клуб к золотым медалям чемпионата Казахстана.

Казахстанский специалист Ваит Талгаев возглавил "Тараз", который в этом сезоне будет выступать в первой лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.



К выполнению своих обязанностей главный тренер "Тараза" приступил с сегодняшнего дня. Талгаев уже работал с командой в 1996-1997 годах, когда привел ее к золотым медалям чемпионата Казахстана в 1996 году, а также в 2010-2011 годах.



Также в послужном списке заслуженного тренера работа с казахстанским клубом "Атырау" и российским "Тереком". Вместе с "Тереком" Талгаев завоевывал Кубок России в 2004 году.