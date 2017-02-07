О Нурдаулетове, трансферах и новом формате - специалист прокомментировал последние новости КПЛ

Мнением поделился известный казахстанский тренер Аскар Кожабергенов.

Известный казахстанский тренер Аскар Кожабергенов поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением относительно слухов о возможной работе Кайрата Нурдаулетова в сборной Казахстана, а также о нынешнем положении некоторых клубов КПЛ.



- По сообщению некоторых СМИ, Кайрат Нурдаулетов может войти в тренерский штаб национальной сборной Казахстана. Что можете сказать по этому поводу? Ведь он в свое время играл при вас в "Есиль-Богатыре", "Иртыше".



- В Кайрата, наверное, мы с Дмитрием Огаем что-то свое вложили. Но такие люди, как Кайрат Нурдаулетов, Руслан Балтиев, Андрей Карпович, Самат Смаков принесут пользу казахстанскому футболу, потому что хорошо себя зарекомендовали. При этом по другому мыслят, имеют современный взгляд на футбол. Поиграли против различных европейских сборных. Они продвинуты больше нас. Вдобавок получили тренерскую лицензию категории А.



- Как думаете, Нурдаулетов в полной мере реализовал свой потенциал?



- Все что позволило здоровье - реализовал. Наверное, если бы не травмы, мог бы еще год-другой поиграть. Но полагаю, он раскрыл себя полностью. И то, что был капитаном "Астаны" и сборной Казахстана, говорит о многом. Это не зависело от симпатий Мирослава Беранека или других тренеров. Он это заслужил своими игровыми и человеческими качествами.



- Если перейти к межсезонью, как вам трансферная политика клубов? Исходя из нее можете сказать, какие команды могут вмешаться в чемпионский спор "Астаны" и "Кайрата"?



- Может быть, чуть ближе к ним находится "Тобол". Хорошо зная Омари Тетрадзе, могу предположить, что костанайцы способны с ними серьезно побороться. Других альтернатив не вижу. Все же "Астана" и "Кайрат" объективно сильнее остальных участников премьер-лиги.



- "Акжайык" официально не подписал ни одного нового игрока, а болельщики и специалисты называют команду главным претендентом на вылет. Согласны с их мнением или все же тренерское искусство Вахида Масудова позволит уральцам удержаться в КПЛ?



- Действительно, нет трансферных новостей от клуба. Но прекрасно знаю тренерские способности Вахида Масудова. Поэтому очень спорно, что уральцы не останутся в премьер-лиге. Масудов всегда давал результат, и в этом году может дать.



- Новый формат чемпионата без шестерок повысит зрелищность КПЛ?



- В 2012 году тоже убрали шестерки, тогда повысился уровень чемпионата? В любом случае, шестерки - абсурд. Новый формат позволит командам вести борьбу до последнего тура.



- Какая из команд в этом сезоне выстрелит?



- Для меня вот что любопытно. Ушел из "Астаны" Рохер Каньяс, на его позицию взяли Ивана Маевского. Интересно будет узнать, насколько это равноценная замена. Без колумбийца начинать сезон будет тяжеловато. Хотя Станимир Стойлов достаточно квалифицированный тренер, может знает, как лучше использовать Маевского. А так, "Окжетпесу" по силам удачно выступить. Однако я жду чемпионства от "Кайрата".



Напомним, что на днях экс-капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов объявил о завершении карьеры. Футболист в дальнейшем видит себя в качестве тренера или функционера. За трансферной работой клубов КПЛ можно следить по нашей "Таблице переходов".