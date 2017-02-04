В Астане и Шымкенте прокомментировали готовность стадионов к новому сезону в КПЛ и еврокубках

"Астане" предстоит участие в квалификации Лиги чемпионов, "Ордабасы" - в отборе Лиги Европы.
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В СМИ прошла информация о том, что некоторые казахстанские стадионы не прошли сертификацию УЕФА и рискуют не принять еврокубковые матчи в предстоящем сезоне, передает корреспондент Vesti.kz.
Речь идет об "Астана Арене" и Центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова. Однако дирекция главных футбольных арен Астаны и Шымкента не видит причин для беспокойства.
Так, директор Центрального стадиона имени Кажымукана Куралбай Укшебаев рассказал, что уже выделены средства на установление осветительных мачт. Но идет судебный процесс в отношении некоторых компаний, которые должны были вести ремонтные работы. Дело в том, что тендер выиграла одна фирма, а права на установление прожекторов отдали другой. Теперь суду предстоит выяснить правомерность таких действий и определить законного подрядчика. При этом Укшебаев надеется, что стадион удастся подготовить к еврокубковому сезону, так как на установление осветительных мачт потребуется всего месяц.
Что касается "Астаны Арены", то руководитель отдела маркетинга и рекламы Чингиз Кабулов отметил, что искусственное покрытие стадиона соответствует всем требованиям УЕФА и ФИФА.
"Наш газон ежегодно проходит сертификацию, у нас две звезды, это максимальная шкала для искусственных полей. Последнюю сертификацию мы прошли в июне. Она еще действительна, поскольку рассчитана на год, но в этом сезоне нам также предстоит пройти сертификацию, и думается, никаких проблем не возникнет. Ведь наше поле соответствует всем требованиям УЕФА", - рассказал Чингиз Кабулов.
Стоит отметить, что нынешнее поле на "Астана Арене" было постелено в конце 2014 года. Его главные составляющие - искусственная трава Domo Slide DS 45M, натуральный наполнитель и кварцевый песок.
Трава марки Domo Slide DS 45M бельгийского производства специально разработана для игры в футбол. Характеризуется плотной монофиламентной пряжей, ромбовидным сечением и высокой плотностью ворса. Характеристики качения и отскока мяча приближены к натуральному газону, что обеспечивает высокий комфорт игры. Заполнение кварцевым песком обеспечивает стабильность искусственного газона, а слой натурального наполнителя IFL DOMO Naturafill придает амортизирующие свойства.
В новом сезоне "Астане" предстоит участие в квалификации Лиги чемпионов, Ордабасы - в отборе Лиги Европы.