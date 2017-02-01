Трансферы. Кукеев нашел команду, Шахметов продолжает маневрировать

Кукеев стал 15 новым игроком кызылординского клуба в зимнее межсезонье.

Один из известных казахстанских футболистов Жамбыл Кукеев определился с командой после годичного перерыва в карьере. Полузащитник подписал контракт с "Кайсаром", передает корреспондент Vesti.kz.



На просмотре в кызылординском клубе Кукеев находится с начала года, хотя до последнего не верилось, что сможет доказать состоятельность Стойчо Младенову. Ведь в прошлом году он дважды пытался вернуться в футбол, однако "Ордабасы" и "Тараз" не решились предложить ему контракт. Главное, футболист горит желанием вернуться на поле, и "Кайсар" вполне отличный вариант для реализации своих амбиций. Вообще, было ошибкой с его стороны перейти в "Кайрат" в 2013 году. Предложенные хорошие финансовые условия сыграли с ним злую шутку, за ведущий клуб страны так и не заиграл, получил тяжелую травму и фактически на 2,5 года остался без стабильной игровой практики. Принял участие в 26 матчах и в большинстве случаев выходил на замену. Правда, забил пять мячей. Самое важное для него сейчас было получить возможность снова заиграть в премьер-лиге, а не в первой лиге. В конечном счете стал 15-м новым новым игроком "Кайсара" в текущее межсезонье.



Другой воспитанник алматинского футбола Марат Шахметов отправился на просмотр в "Окжетпес". Ему, в отличии от Кукеева, не удалось закрепиться в "Кайсаре", где также проходил просмотр этой зимой. Также 27-летний полузащитник не подошел карагандинскому "Шахтеру". В прошлом году игрок 15 матчей провел за "Тараз" и шесть встреч за "Акжайык".



Стоит заметить, что после ухода из "Астаны" в 2014 году Шахметов нигде толком не поиграл. За столичный клуб отыграл 5,5 сезонов, в 131 матче забил сем мячей. Это был лучший этап в его карьере, не считая удачное выступление за "Алма-Ату" в сезонах 2006-2008 (55 игр, три гола). Всего в премьер-лиге провел 246 матчей, забил 12 мячей.







Если Шахметов пытается трудоустроиться в "Окжетпесе", то его бывший партнер по "Алма-Ате" Бауыржан Джолчиев по-прежнему не определился со своим будущим клубом. Игрока не прочь были видеть некоторые представители КПЛ, но уроженец Кыргызстана своей неопределенностью рискует и в текущем году остаться без футбола. Напомним, что сезон 2016 года он также пропустил из-за неудавшейся попытки заключить контракт с одной из зарубежных команд. Одному только Богу известно, что творится в голове футболиста.



Между тем белорусский нападающий "Атырау" Александр Макась вернулся на родину, где продолжит карьеру за "Торпедо-БелАЗ". Язык не поворачивается сказать, что "нефтяники" потеряли суперфорварда, в минувшем сезоне забившего один гол в 24 матчах при одной результативной передаче.



А вот "Алтай" подписал пятого новичка, коим стал французский легионер гвинейского происхождения и воспитанник "ПСЖ" Мохаммед Ламине Диарра. Больше известен по играм за второй состав парижан - более 50 матчей и пять мячей, а также по выступлениям за датский "Оденсе" - 44 матча за четыре сезона. На просмотре в команде из Семея находятся латвийский полузащитник Евгений Казачокс, армянский нападающий Эдгар Мкртчян, французский нападающий Умар Диаби и другие. По ним решение будет принято позднее.



Отметим, что зимнее трансферное окно открылось 11 января. Закроется - 3 апреля. Трансферные новости КПЛ можно также отслеживать в нашей обновляемой "Таблице переходов".