Воспитанник ПСЖ стал игроком дебютанта КПЛ

Футболист является универсальным полузащитником.
Ссылки по теме:
- КПЛ-2017. Что Айегбуси может дать "Шахтеру"?
- Уход Каньяса помог Исламхану вернуться в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана
- Георгий Жуков поделился эмоциями от первого гола за "Кайрат"
ФК "Алтай" из Восточно-Казахстанской области, который в новом сезоне дебютирует в КПЛ, подписал контракт с французским легионером Мохаммедом Ламане Диарра, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что это универсальный полузащитник, трудовое соглашение с которым рассчитано на один сезон с опцией продления.
24-летний Диарра имеет французское гражданство, но является уроженцем Гвинеи. Он неоднократно вызывался в национальную команду своей исторической родины, а также провел 11 матчей составе сборной Гвинеи.
Интересно, что рослый центральный полузащитник - воспитанник французского "Пари Сен-Жермен". В составе второй команды ПСЖ провел более 50 матчей, забив пять голов. Из столицы Франции Диарра перебрался в чемпионат Дании, где, начиная с сезона 2012/13, провел четыре года в составе трехкратных чемпионов и пятикратных обладателей Кубка Дании, клубе датской Суперлиги "Оденсе" из одноименного города.
Трансферные новости КПЛ можно также отслеживать в нашей обновляемой "Таблице переходов".
Фото пресс-службы ФК "Алтай"