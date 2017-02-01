КПЛ-2017. Что Айегбуси может дать "Шахтеру"?

Контракт с английским защитником нигерийского происхождения подписан до конца 2017 года.

Карагандинский ФК "Шахтер" в зимнее трансферное окно подписал очередного новичка. На этот раз им стал 28-летний футболист Кореде Айегбуси. Защитник малоизвестный, чуть ли не каждый год меняющий команду. Поэтому не факт, что за "горняков" отыграет до конца сезона, так как ранее выступал в основном за не самые сильные клубы. В высших лигах почти не играл, передает корреспондент Vesti.kz.



Начинал карьеру Айегбуси в 2009 году в американской команде "Каролина Рэйл Хоукс", выступавшей в четвертой лиге. В семи играх забил один гол. Игрок приглянулся клубу МЛС "Спортинг Канзас Сити", куда перешел в 2010 году. В этом клубе провел три сезона, проведя в общей сложности девять игр. Пять из них пришлись на первый год пребывания - в четырех играх выходил на замену, а в пятом появился в стартовом составе, но был заменен в перерыве. В 2011 году принял участие в одном полном матче при двух выходах на замену. В 2012 году отыграл только 18 минут.

Иначе говоря, в "Спортинге" у него не пошло, и в 2013 году перебрался в финский клуб второго дивизиона "Хака". За него играл регулярно - в 22 матчах. Кроме того, забил гол. Случилось это в домашней встрече с "КоТеПе" 2:1. Несмотря на это, в Финляндии не задержался, так как вскоре оказался в швейцарском клубе второго дивизиона "Серветт".



В этот раз ему не удалось завоевать доверие тренерского штаба, позволившего Айегбуси отыграть только 11 матчей. А вот в немецком "Ауэрбахе" на его счету значились 23 матча и три гола.



Летом 2015 года Кореде отбыл в шведский АФК "Юнайтед" (второй дивизион). До конца сезона провел восемь полных матчей. Половину сезона 2016 года на правах аренды отыграл в иранском "Сиах Джамегане" - восемь матчей, в семи из них появлялся в стартовом составе. При нем иранцы потерпели пять поражений, один раз сыграли вничью и одержали две победы.



В августе вернулся в АФК "Юнайтед" и до ноября сыграл десять встреч. Был основным игроком команды. За всю карьеру провел 102 матча. При своем амплуа действовал достаточно корректно, заработал только десять предупреждений.



У карагандинского клуба бюджет не самый большой по меркам КПЛ. Возможно, по этой причине клуб пригласил такого малоизвестного легионера. С другой стороны, на его месте спокойно могли бы выступать местные воспитанники. Но ставка сделана на Кореде Айегбуси. Профессионал он или любитель - покажет первый круг чемпионата.



Напомним, что Кореде Айегбуси стал третьим новым легионером "Шахтера" зимой. Ранее карагандинцы подписали контракты с сербскими футболистами Марко Станоевичем и Миланом Стояновичем. Трансферные новости КПЛ можно также отслеживать в нашей обновляемой "Таблице переходов".