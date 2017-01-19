Вместе с "Актобе" мы доберемся до Лиги чемпионов - бразильский полузащитник

Виктор Джуниор подписал контракт с казахстанским клубом.
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Фото vk.com/fcaktobe
Футбольный клуб "Актобе" подписал контракт с бразильским полузащитником Виктором Джуниором, сообщает группа "Территория красно-белых" во ВКонтакте.
"Сегодня я подписал контракт с ФК "Актобе" из Казахстана. Это успешное партнерство, и мы можем выполнить цели клуба и доберемся до Лиги чемпионов УЕФА. Я рад, "Актобе"!" - цитирует группа слова футболиста.
Напомним, ранее к "Актобе" присоединился форвард бразильского "Интернасьонала" Диас Морейра Кассиано.