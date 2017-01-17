Бразильский нападающий прибыл в расположение "Актобе"

Казахстанский клуб намерен взять игрока "Интернасьонала" в аренду.
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Форвард бразильского "Интернасьонала" Диас Морейра Кассиано присоединился к "Актобе" на УТС в Турции, сообщает пресс-служба "красно-белых".
Отмечается, что Кассиано является не чистым форвардом, а атакующим вингером. При этом играя в большинстве на фланге, бразилец нередко используется и в качестве центрального нападающего.
По итогам сбора будет принято решение о том, останется или нет Кассиано в "Актобе". Права на игрока принадлежат бразильскому "Интернасьоналу". Если Кассиано должным образом зарекомендует себя в тренировочном процессе, ожидается аренда (без арендных выплат футбольному клубу "Интернасьоналу") игрока в стан "красно-белых".
Добавим, что Кассиано выступал за бразильские клубы ЕК "Сан Хосе", "Интернасьонал", "Крисьюма", "Санта Круз", "Форталеза". Также выступал за американский "Сент Луис", южно-корейский "Кванджу". Последним клубом был бразильский "Гояс". За последние семь лет за разные клубы провел 121 матч, забил 17 мячей.
Ранее к "Актобе" в Турции присоединился аргентинский полузащитник Хуан Мануэль Торрес.
Отмечается, что Кассиано является не чистым форвардом, а атакующим вингером. При этом играя в большинстве на фланге, бразилец нередко используется и в качестве центрального нападающего.
По итогам сбора будет принято решение о том, останется или нет Кассиано в "Актобе". Права на игрока принадлежат бразильскому "Интернасьоналу". Если Кассиано должным образом зарекомендует себя в тренировочном процессе, ожидается аренда (без арендных выплат футбольному клубу "Интернасьоналу") игрока в стан "красно-белых".
Добавим, что Кассиано выступал за бразильские клубы ЕК "Сан Хосе", "Интернасьонал", "Крисьюма", "Санта Круз", "Форталеза". Также выступал за американский "Сент Луис", южно-корейский "Кванджу". Последним клубом был бразильский "Гояс". За последние семь лет за разные клубы провел 121 матч, забил 17 мячей.
Ранее к "Актобе" в Турции присоединился аргентинский полузащитник Хуан Мануэль Торрес.