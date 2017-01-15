Чако Торрес в "Актобе". Футболист с нереализованным потенциалом

В молодежной сборной Аргентины он выступал вместе с Месси и Агуэро.

Ранее пресс-служба "Актобе" сообщала о прибытии на просмотр аргентинского полузащитника Чако Торреса. Но если он не подойдет "красно-белым", не стоит этому удивляться. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.



Полное имя игрока - Хуан Мануэль Торрес. Его прозвище связанно с тем, что он родился в аргентинской провинции Чако. Во взрослом футболе дебютировал в 17 лет. Более 200 матчей провел в аргентинских командах "Расинг" и "Сан-Лоренсо". Но голами отметился только в трех случаях.



В 2005 году был близок к переходу в киевское "Динамо". Стороны не сошлись в денежном вопросе, и трансфер сорвался. Хотя руководство "Расинга" не сожалело об этом, так как не особо горело желанием расставаться с ключевым футболистом.



Возможно, Торресу стоило в тот период поменять команду. Тогда он бы смог в полной мере реализовать свой потенциал и успеть поиграть на серьезном уровне. Но Чако засиделся в Аргентине и только летом 2011 года переехал в харьковский "Металлист", подписав трехлетний контракт. В этом клубе оказался неслучайно. Футболист не скрывал, что поехал на Украину из-за предложенных хороших финансовых условий. Плюс главный тренер Мирон Маркевич предпочитал формировать состав легионерами, так как среди украинцев не видел игроков с серьезным потенциалом. И еще в "Металлисте" выступали его соотечественники Хонатан Кристальдо, Себастьян Бланко и Кристиан Вильягра, то есть проблемы с адаптацией не должны были возникнуть. Но Торрес не заиграл.







Если в первых двух сезонах он играл хотя бы четвертую часть от максимально возможного времени, то в третьем получил серьезную травму (разрыв крестообразных связок) после четвертого тура и был отзаявлен.



Интересно, что даже при небольшом количестве игр был одним из лидеров команды по "горчичникам". Только за первый сезон заработал 11 предупреждений и одно удаление. Всего в пассиве имеет 25 желтых карточек.



Надо отметить, что травма сыграла с игроком злую шутку. "Металлисту" требовался игрок в опорную зону, и на эту позицию клуб приобрел украинца Андрея Богданова и этим самым дал понять, что с Чако не будет продлен контракт по его истечении. Так и случилось. Торресу, которому "Металлист" задолжал зарплату за восемь месяцев, в 2015 году пришлось вернуться в Аргентину и обосноваться в клубе из третьего дивизиона "Чак Фор Эвер". Однако даже за него не всегда играл, чередуя попадание в основной состав с выходами на замену.



Тем не менее эти обстоятельства не смутили Игоря Рахаева, пригласившего игрока на просмотр в "Актобе". Украинцу доводилось бок о бок работать с аргентинцем и по этой причине он решил посмотреть на него на сборах. А возможно, он полагает, что Торрес даже в нынешней форме способен принести пользу команде в не самом сильном чемпионате планеты.

Отметим, что в 2005 году Торрес в составе молодежной сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира среди молодежи. На турнире он провел пять матчей из семи, а его партнерами по команде были такие известные игроки, как Лионель Месси, Серхио Агуэро и Пабло Сабалета.



Напомним, что "Актобе" в минувшем сезоне занял шестое место. По завершении чемпионата в клубе сменился главный тренер. Россиянина Юрия Уткульбаева заменил украинец Игорь Рахаев. В межсезонье команду покинули ряд футболистов. При этом из новичков пришли Рахимжан Розыбакиев, Дамир Даутов, Рафкат Аслан, Берик Айтбаев, Андрей Сидельников, Бауыржан Байтана.

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