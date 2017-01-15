Чако Торрес в "Актобе". Футболист с нереализованным потенциалом

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17) 1:1
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Актобе Флямуртари 0:1
Алтай Аланьяспор-д 6:2
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
УНИКС ЦСКА 91:105
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс 04:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:2
Алтай Атырау 3:2
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
Ирландия Гонконг 16:15
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
>>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д 6:2
Акжайык Алмалык 19:00
Окжетпес Шамкир 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:2
Алтай Атырау 3:2
Павлодар Буревестник-Алматы 2:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 10:0
Казахстан Малайзия 18:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Буревестник-Алматы 2:2
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Малайзия 18:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Саутгемптон Лестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Алмалык 19:00
Окжетпес Шамкир 20:00
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17)
Тобол Шамкир
Кыран Сабаил
Шахтер Нефтехимик
Шахтер Нефтехимик
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург 17:00
Ордабасы Габала 20:00
Иртыш Славия Сф
Окжетпес Монтана
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Жазири Бублик 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 16:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Чако Торрес в "Актобе". Футболист с нереализованным потенциалом

В молодежной сборной Аргентины он выступал вместе с Месси и Агуэро.

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Фото с сайта ФК "Металлист"
Фото с сайта ФК "Металлист"

Ранее пресс-служба "Актобе" сообщала о прибытии на просмотр аргентинского полузащитника Чако Торреса. Но если он не подойдет "красно-белым", не стоит этому удивляться. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.   

Полное имя игрока - Хуан Мануэль Торрес. Его прозвище связанно с тем, что он родился в аргентинской провинции Чако. Во взрослом футболе дебютировал в 17 лет. Более 200 матчей провел в аргентинских командах "Расинг" и "Сан-Лоренсо". Но голами отметился только в трех случаях. 

В 2005 году был близок к переходу в киевское "Динамо". Стороны не сошлись в денежном вопросе, и трансфер сорвался. Хотя руководство "Расинга" не сожалело об этом, так как не особо горело желанием расставаться с ключевым футболистом. 

Возможно, Торресу стоило в тот период поменять команду. Тогда он бы смог в полной мере реализовать свой потенциал и успеть поиграть на серьезном уровне. Но Чако засиделся в Аргентине и только летом 2011 года переехал в харьковский "Металлист", подписав трехлетний контракт. В этом клубе оказался неслучайно. Футболист не скрывал, что поехал на Украину из-за предложенных хороших финансовых условий. Плюс главный тренер Мирон Маркевич предпочитал формировать состав легионерами, так как среди украинцев не видел игроков с серьезным потенциалом. И еще в "Металлисте" выступали его соотечественники Хонатан Кристальдо, Себастьян Бланко и Кристиан Вильягра, то есть проблемы с адаптацией не должны были возникнуть. Но Торрес не заиграл.   



Если в первых двух сезонах он играл хотя бы четвертую часть от максимально возможного времени, то в третьем получил серьезную травму (разрыв крестообразных связок) после четвертого тура и был отзаявлен.

Интересно, что даже при небольшом количестве игр был одним из лидеров команды по "горчичникам". Только за первый сезон заработал 11 предупреждений и одно удаление. Всего в пассиве имеет 25 желтых карточек. 

Надо отметить, что травма сыграла с игроком злую шутку. "Металлисту" требовался игрок в опорную зону, и на эту позицию клуб приобрел украинца Андрея Богданова и этим самым дал понять, что с Чако не будет продлен контракт по его истечении. Так и случилось. Торресу, которому "Металлист" задолжал зарплату за восемь месяцев, в 2015 году пришлось вернуться в Аргентину и обосноваться в клубе из третьего дивизиона "Чак Фор Эвер". Однако даже за него не всегда играл, чередуя попадание в основной состав с выходами на замену. 

Тем не менее эти обстоятельства не смутили Игоря Рахаева, пригласившего игрока на просмотр в "Актобе". Украинцу доводилось бок о бок работать с аргентинцем и по этой причине он решил посмотреть на него на сборах. А возможно, он полагает, что Торрес даже в нынешней форме способен принести пользу команде в не самом сильном чемпионате планеты.  

Отметим, что в 2005 году Торрес в составе молодежной сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира среди молодежи. На турнире он провел пять матчей из семи, а его партнерами по команде были такие известные игроки, как Лионель Месси, Серхио Агуэро и Пабло Сабалета

Напомним, что "Актобе" в минувшем сезоне занял шестое место. По завершении чемпионата в клубе сменился главный тренер. Россиянина Юрия Уткульбаева заменил украинец Игорь Рахаев. В межсезонье команду покинули ряд футболистов. При этом из новичков пришли Рахимжан Розыбакиев, Дамир Даутов, Рафкат Аслан, Берик Айтбаев, Андрей Сидельников, Бауыржан Байтана.

За трансферными новостями КПЛ можно также следить по нашей постоянно обновляемой "Таблице переходов".   

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