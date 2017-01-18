Чемпион мира среди молодежи подписал контракт с "Актобе"

Он стал третьим игроком из Аргентины в истории КПЛ.
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Аргентинский полузащитник Чако Торрес подписал контракт с "Актобе". Об этом на своей странице в Instagram сообщил украинский агент Максим Карагодин.
31-летний футболист, чье настоящее имя Хуан Мануэль Торрес, с 15 января находился в "Актобе" на просмотре. Его последним клубом был "Чако Эвер" из третьего дивизиона Аргентины, где он провел пять матчей.
Профессиональную карьеру Торрес начал в 2002 году в "Расинге" из Авельянеда. Затем он перешел в "Сан-Лоренсо", а с 2011 по 2014 год играл в харьковском "Металлисте".
Главным достижением в карьере Торреса является победа на молодежном чемпионате мира-2005. На турнире он провел пять матчей. В той команде партнерами Торреса были такие известные игроки, как Лионель Месси, Серхио Агуэро и Пабло Сабалета.
В истории чемпионатов Казахстана Торрес станет третьим аргентинцем. Первым в 2011 году был экс-защитник "Атырау" Хавьер Леон, а в следующем сезоне за "Сункар" выступал полузащитник Луис Родригес.