Сергей Хижниченко прибыл на просмотр в белорусский клуб

Последним клубом нападающего сборной Казахстана был костанайский "Тобол".
Сегодня 16:43
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Фото с сайта UEFA.com
Нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко находится на просмотре в солигорском "Шахтере", информирует football.by.
Ранее сообщалось, что солигорский "Шахтер", ставший серебряным призером прошедшего сезона, проявляет интерес к 25-летнему форварду.
Сейчас Хижниченко является свободным агентом. Его последним клубом был "Тобол", за который он забил десять голов в 28 матчах. Ранее 25-летний Хижниченко выступал за "Актобе", польскую "Корону", карагандинский "Шахтер", "Атырау", "Астану" и "Восток".
В составе сборной Казахстана Хижниченко провел 40 матчей, в которых забил девять голов. Вместе с "Шахтером" он дважды выигрывал чемпионат страны, играл в Лиге чемпионов и в групповом раунде Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что солигорский "Шахтер", ставший серебряным призером прошедшего сезона, проявляет интерес к 25-летнему форварду.
Сейчас Хижниченко является свободным агентом. Его последним клубом был "Тобол", за который он забил десять голов в 28 матчах. Ранее 25-летний Хижниченко выступал за "Актобе", польскую "Корону", карагандинский "Шахтер", "Атырау", "Астану" и "Восток".
В составе сборной Казахстана Хижниченко провел 40 матчей, в которых забил девять голов. Вместе с "Шахтером" он дважды выигрывал чемпионат страны, играл в Лиге чемпионов и в групповом раунде Лиги Европы.