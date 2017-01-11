Сергей Хижниченко может перейти в белорусский клуб

Казахстанец уже пробовал свои силы в зарубежном чемпионате.

Нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко может продолжить карьеру в чемпионате Беларуси.

Как сообщает местное издание Tribuna.com, интерес к игроку проявляет солигорский "Шахтер", ставший серебряным призером прошедшего сезона.

Сейчас Хижниченко является свободным агентом. Его последним клубом был "Тобол", за который он забил десять голов в 28 матчах. Ранее 25-летний Хижниченко выступал за "Актобе", польскую "Корону", карагандинский "Шахтер", "Атырау", "Астану" и "Восток".

В составе сборной Казахстана Хижниченко провел 40 матчей, в которых забил девять голов. Вместе с "Шахтером" он дважды выигрывал чемпионат страны, играл в Лиге чемпионов и в групповом раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Хижниченко интересуются "Иртыш" и "Кайсар", вернувшийся в премьер-лигу после годичного перерыва.