"Кайрат" на сборах в Турции обыграл бывшего соперника по Лиге Европы

Для алматинцев эта игра стала первой в предсезонке.

Футболисты "Кайрата" провели первый товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Команда Кахабера Цхададзе минимально победила албанский "Кукеси" - 1:0. Победный гол на 49-й минуте забил ивуарийский нападающий Жерар Гоу, ассистировал которому защитник Ян Вороговский.

При этом "Кукеси" не реализовал пенальти. На восьмой минуте удар игрока албанского клуба пришелся в штангу ворот Владимира Плотникова.

В этом матче "Кайрат" в каждом из таймов действовал разными составами:

Первый тайм: Плотников, Маркович, Соарес, Суюмбаев, Ахметов, Аппия, Жуков, Исламхан, Аршавин, Турысбек, Балтабаев.

Второй тайм: Покатилов, Куантаев, Рудосельский, Арзо, Ворогоский, Исаэль, Асеведо, Куат, Раимбек, Гоу.

Отметим, что "Кукеси" был соперником "Кайрата" в Лиге Европы в 2014 году. Тогда алматинцы победили по сумме двух игр (1:0, 0:0) и прошли во второй раунд квалификации.

Следующий товарищеский матч в Турции "Кайрат" проведет 19 января, а соперником станет "Оренбург" из российской премьер-лиги.

Учебно-тренировочный сбор "Кайрата" начался 5 января в Белеке. На просмотр в команду приехал ганский защитник Офосу Аппиа из эстонского "Инфонета". Сборы завершатся 20 января.