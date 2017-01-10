"Кайрат" на сборах в Турции обыграл бывшего соперника по Лиге Европы

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Ордабасы Люфтетари Гирокастра 3:4
Кайрат Кукеси 1:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
ЦСКА Металлург Нк 2:0
СКА Авангард 5:3
Медвешчак Барыс 4:5
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси 1:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 1:0
Куньлунь Ред Стар Йокерит 6:3
Салават Юлаев Торпедо НН 1:6
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 5:3
Сарыарка Молот-Прикамье 4:3 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 2:4
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 4:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 2:1
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 1:6
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 1:1
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 0:3
ТНК "Казхром" Алтай 2:3
Тараз Павлодар 0:3
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 72:53
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Слован Барыс 23:55
Медвешчак Автомобилист 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 1:1
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 18:30
Суонси Сити Арсенал 21:00
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Малага Реал Сосьедад 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Тобол Тирана 20:00
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Бублик 08:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
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"Кайрат" на сборах в Турции обыграл бывшего соперника по Лиге Европы

Для алматинцев эта игра стала первой в предсезонке.

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3 Комментария
Фото пресс-службы "Кайрата"
Фото пресс-службы "Кайрата"

Футболисты "Кайрата" провели первый товарищеский матч на сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба. 

Команда Кахабера Цхададзе минимально победила албанский "Кукеси" - 1:0. Победный гол на 49-й минуте забил ивуарийский нападающий Жерар Гоу, ассистировал которому защитник Ян Вороговский

При этом "Кукеси" не реализовал пенальти. На восьмой минуте удар игрока албанского клуба пришелся в штангу ворот Владимира Плотникова.

В этом матче "Кайрат" в каждом из таймов действовал разными составами:

Первый тайм: Плотников, Маркович, Соарес, Суюмбаев, Ахметов, Аппия, Жуков, Исламхан, Аршавин, Турысбек, Балтабаев.

Второй тайм: Покатилов, Куантаев, Рудосельский, Арзо, Ворогоский, Исаэль, Асеведо, Куат, Раимбек, Гоу.

Отметим, что "Кукеси" был соперником "Кайрата" в Лиге Европы в 2014 году. Тогда алматинцы победили по сумме двух игр (1:0, 0:0) и прошли во второй раунд квалификации. 

Следующий товарищеский матч в Турции "Кайрат" проведет 19 января, а соперником станет "Оренбург" из российской премьер-лиги. 

Учебно-тренировочный сбор "Кайрата" начался 5 января в Белеке. На просмотр в команду приехал ганский защитник Офосу Аппиа из эстонского "Инфонета". Сборы завершатся 20 января. 

Просмотров: 1121  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Алишер Абилбек Сегодня 22:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Два равнозначных состава. Наверное наши часто двусторонку играют.
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Павел Сегодня 23:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 173
Кайрат что второй тайм вдесятером играл? Бакаева скорее всего не хватает
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123 Сегодня 23:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1536
сильная атакующая полузащита у Кайрата: Аршавин, Исламхан, Жуков, Исаэль. Нужен еще хороший центр нападающий. Сильная вратарская линия. Защитники тоже неплохие. Опорники тоже хорошие. Астане будет тяжело отстоять титул.
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