"Кайрат" просмотрит бывшего защитника сборной Ганы

Алматинский клуб начал сборы в Турции.
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Ганский защитник Офосу Аппиа может продолжить карьеру в алматинском "Кайрате". Об этом сообщает Soccernet.ee.
Сегодня, 5 января, Аппиа присоединится к "Кайрату" на сборах в Турции и пройдет просмотр. Решение по футболисту, который может сыграть на позициях центрального защитника и опорного полузащитника, будет принято к 20 января.
В прошедшем сезоне Аппиа выступал за эстонский "Инфонет", в составе которого забил восемь голов в 25 матчах. Он помог клубу стать чемпионом страны. Контракт Аппиа с "Инфонетом" рассчитан до декабря 2017 года.
Профессиональную карьеру 27-летний Аппиа начал в 2005 году. Шесть лет он выступал за ганские "Ашанти Голд" и "Харт оф Лайонс". В 2011 году Аппиа перешел в "Джомо Космос" из ЮАР. Первым его европейским клубом стал латвийский "Сконто", который он пополнил в 2013 году и за три сезона провел там 40 матчей.
В 2009 году Аппиа вызывался в сборную Ганы. В ее составе он провел один товарищеский матч - против Аргентины (0:2). В той игре ганцы были представлены игроками только из местного чемпионата.
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