Как Аршавин, Жуков и другие игроки "Кайрата" проводят УТС в Турции

УТС в Белеке продлится до 20 января.
Сегодня 18:04
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Георгий Жуков. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж со сборов футбольного клуба "Кайрат" в Турции.
Учебно-тренировочный сбор "Кайрата" начался 5 января в Белеке. На просмотр в команду приехал ганский защитник Офосу Аппиа из эстонского "Инфонета". Сборы завершатся 20 января. Также на УТС присутствует продливший контракт с клубом россиянин Андрей Аршавин и новички команды - Георгий Жуков и Елдос Ахметов.
12 января команда Кахабера Цхададзе встретится в товарищеском матче с албанским "Кукеси", а через неделю сыграет с российским "Оренбургом".
Фото с сайта ФК "Кайрат"