Жерар Гоу в московском ЦСКА: "утка" или реальность?

На данный момент ивуариец проходит сборы с "Кайратом" в Турции.

Если верить информации Life.ru, в услугах 28-летнего нападающего "Кайрата" Жерара Гоу заинтересован московский ЦСКА. При этом клубы пока никак на нее не отреагировали, что неудивительно. Обычно они хранят молчание до подписания контракта с тем или иным потенциальным новичком.



Хотя, учитывая недавний отъезд сербского полузащитника "Астаны" Неманьи Максимовича в "Валенсию", не исключаем, что и Гоу может вернуться в РФПЛ, откуда несколько сезонов назад перебрался в алматинский клуб.



Армейцы сейчас действительно испытывают острый дефицит форвардов. В команде уже нет шведского форварда Карлоса Страндберга (фото), перешедшего в бельгийский "Брюгге". Ласина Траоре близок к возвращению в "Монако", так как своей игрой не впечатлил тренерский штаб армейского клуба. Хотя ивуариец изначально не особо горел желанием ехать в Россию. Вдобавок из-за истории с кокаином дисквалифицирован Роман Еременко. Словом, у ЦСКА серьезные проблемы с игроками группы атаки, в связи с чем и заглянули на казахстанский рынок.







Но это не значит, что армейцы возьмут и легко выложат за него несколько миллионов. Как известно, у московского клуба напряженка с деньгами, вследствие чего на проблемные позиции в основном арендует игроков или приобретают за небольшую сумму. Трансферная стоимость Жерара Гоу оценивается в 2,5 миллиона евро. Это данные Transfermarket. Поэтому слабо верится в то, что ЦСКА ее покроет. Скорее всего, попытается сбить цену на ивуарийца, у которого, кстати, заканчивается контракт в конце 2017 года или на худой конец арендовать, что выглядит вполне логично.



С другой стороны, необходимо учитывать желание игрока, уже выступавшего в РФПЛ. Правда, в основной состав "Краснодара" не пробился, имея на руках трехлетний контракт. Всего провел шесть игр, забил один гол. А тут речь о ЦСКА, где к каждому игроку предъявляется повышенное требование, не говоря о прочих давлениях.



Да, Гоу прекрасно умеет сыграть на острие атаки, замкнув прострел или реализовав выход с вратарем. Но в России играют команды с вязкой обороной, просто так разгуляться не позволят. К тому же, зачастую форварды выполняют оборонительные функции, что явно не для Жерара. В "Кайрате" он освобожден от черновой работы. Его удел забивать, и со своими прямыми обязанностями справлялся умело, дважды подряд выиграв бомбардирскую гонку (22 гола).







Так что не все так однозначно. Если Гоу и перейдет в ЦСКА, то при условии, что "Кайрат" получит хорошую компенсацию и найдет достойную замену. А с последним также не все просто. В КПЛ беда с нападающими, а найти забивного форварда за границей непросто даже армейцам. Алматинцы хорошенько подумают перед тем, как попрощаться с Гоу в свете нового сезона и предстоящих в нем борьбы за чемпионство с "Астаной" и выступления в еврокубке. А потому слабо верится в отъезд лучшего снайпера казахстанского чемпионата в Белокаменную. А если это не "утка", ивуарийский легионер станет вторым футболистом КПЛ, перебравшимся в серьезный чемпионат в зимнее межсезонье.



Напомним, что Жерар Гоу выступает в "Кайрате" с лета 2014 года. За это время провел 85 матчей, забил 63 гола и отдал 18 результативных передач. Ранее также была информация о том, что им интересуется "Марсель".