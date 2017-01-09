Жерар Гоу в московском ЦСКА: "утка" или реальность?

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Обод Махтаарал 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
ЦСКА Металлург Нк 22:30
СКА Авангард 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 3:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 1:1
Жетысу Аят 15:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 15:00
Павлодар Есиль СК 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
СКА Авангард 22:30
ЦСКА Металлург Нк 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 3:0
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 1:1
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Атырау 15:00
Павлодар Есиль СК 17:00
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Жерар Гоу в московском ЦСКА: "утка" или реальность?

На данный момент ивуариец проходит сборы с "Кайратом" в Турции.

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5 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Если верить информации Life.ru, в услугах 28-летнего нападающего "Кайрата" Жерара Гоу заинтересован московский ЦСКА. При этом клубы пока никак на нее не отреагировали, что неудивительно. Обычно они хранят молчание до подписания контракта с тем или иным потенциальным новичком.

Хотя, учитывая недавний отъезд сербского полузащитника "Астаны" Неманьи Максимовича в "Валенсию", не исключаем, что и Гоу может вернуться в РФПЛ, откуда несколько сезонов назад перебрался в алматинский клуб.   

Армейцы сейчас действительно испытывают острый дефицит форвардов. В команде уже нет шведского форварда Карлоса Страндберга (фото), перешедшего в бельгийский "Брюгге". Ласина Траоре близок к возвращению в "Монако", так как своей игрой не впечатлил тренерский штаб армейского клуба. Хотя ивуариец изначально не особо горел желанием ехать в Россию. Вдобавок из-за истории с кокаином дисквалифицирован Роман Еременко. Словом, у ЦСКА серьезные проблемы с игроками группы атаки, в связи с чем и заглянули на казахстанский рынок.



Но это не значит, что армейцы возьмут и легко выложат за него несколько миллионов. Как известно, у московского клуба напряженка с деньгами, вследствие чего на проблемные позиции в основном арендует игроков или приобретают за небольшую сумму. Трансферная стоимость Жерара Гоу оценивается в 2,5 миллиона евро. Это данные Transfermarket. Поэтому слабо верится в то, что ЦСКА ее покроет. Скорее всего, попытается сбить цену на ивуарийца, у которого, кстати, заканчивается контракт в конце 2017 года или на худой конец арендовать, что выглядит вполне логично. 

С другой стороны, необходимо учитывать желание игрока, уже выступавшего в РФПЛ. Правда, в основной состав "Краснодара" не пробился, имея на руках трехлетний контракт. Всего провел шесть игр, забил один гол. А тут речь о ЦСКА, где к каждому игроку предъявляется повышенное требование, не говоря о прочих давлениях.  

Да, Гоу прекрасно умеет сыграть на острие атаки, замкнув прострел или реализовав выход с вратарем. Но в России играют команды с вязкой обороной, просто так разгуляться не позволят. К тому же, зачастую форварды выполняют оборонительные функции, что явно не для Жерара. В "Кайрате" он освобожден от черновой работы. Его удел забивать, и со своими прямыми обязанностями справлялся умело, дважды подряд выиграв бомбардирскую гонку (22 гола).  



Так что не все так однозначно. Если Гоу и перейдет в ЦСКА, то при условии, что "Кайрат" получит хорошую компенсацию и найдет достойную замену. А с последним также не все просто. В КПЛ беда с нападающими, а найти забивного форварда за границей непросто даже армейцам. Алматинцы хорошенько подумают перед тем, как попрощаться с Гоу в свете нового сезона и предстоящих в нем борьбы за чемпионство с "Астаной" и выступления в еврокубке. А потому слабо верится в отъезд лучшего снайпера казахстанского чемпионата в Белокаменную. А если это не "утка", ивуарийский легионер станет вторым футболистом КПЛ, перебравшимся в серьезный чемпионат в зимнее межсезонье.  

Напомним, что Жерар Гоу выступает в "Кайрате" с лета 2014 года. За это время провел 85 матчей, забил 63 гола и отдал 18 результативных передач. Ранее также была информация о том, что им интересуется "Марсель". 

Просмотров: 1340  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Тот самый Карл Маркс которого забанили Сегодня 13:31
Статус: Фанат
Рейтинг: 22
Я бы не назвал премьер лигу России серьезным чемпионатом. Для того чтобы являться серьезным чемпионатом нужны серьезные достижения
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loko Сегодня 13:50
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 661
Тот самый Карл Маркс которого забанили, РФПЛ интереснейший и сильный чемпионат, с огромной плотностью. 6 по рейтингам Европы. Шикарные стадионы. Игроки с мировыми именами. От реальности не уйдёшь.
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alik wardanian Сегодня 14:14
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
loko,совершенно согласен
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Ержан79 Сегодня 14:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 504
Тот самый Карл Маркс которого забанили, РФПЛ однозначно сильнее всех постсов стран и стадионы у них собираются под завязку..
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МANAS KZ ***** Сегодня 13:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Скорее утка, возвратился Витиньо,Траоре тоже остается ,так что это скорее всего слухи
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