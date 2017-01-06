"Кайрат" пригласил на работу физиотерапевта из "Фламенго" и "Ботафого"

Бразильский специалист поделился впечатлениями от своего "перехода".

Вчера 23:02 Tweet

Фото с сайта ФК "Кайрат"

Свою работу в "Кайрате" начинает новый физиотерапевт - бразильский специалист Диого Лейте да Коста, информирует официальный сайт алматинского клуба.



Ранее он работал в бразильских клубах "Фламенго" и "Ботафого", где зарекомендовал себя как настоящий профессионал. Стоит отметить, что нынешний физиотерапевт Фелипе продолжит свою работу в "Кайрате".



- Как появился вариант с "Кайратом"?



- Я и Фелипе работали вместе во "Фламенго" - мы знаем друг друга очень хорошо. Он порекомендовал меня руководству "Кайрата", которое меня одобрило, так я оказался здесь. Я уже подписал контракт и рад работать тут.



- Какие у Вас ожидания от работы в "Кайрате"?



- Я хочу продемонстрировать свой профессионализм. Я готов отдавать всего себя работе - я всегда буду доступен игрокам и тренерскому штабу - я хочу, чтобы они были уверены во мне.



- Что значит для Вас работать в таком клубе, как "Кайрат"?



- Это большая честь, ведь "Кайрат" - большой клуб,

который обладает хорошими возможностями в физиотерапии.



- Что Вы знали о "Кайрате" до перехода?



- Я слышал, что команда развивается небывалыми темпами и подписывает таких великих игроков, как Андрей Аршавин. Я уверен, что совсем скоро "Кайрат" будет участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов или Кубка УЕФА.