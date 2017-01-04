"Кайрат" на сборах в Турции проведет товарищеский матч с бывшим соперником по Лиге Европы

Алматинцы также встретятся с командой российской премьер-лиги.

Алматинский "Кайрат" на официальном сайте назвал первых соперников по контрольным матчам на сборах в Турции.

12 января команда Кахабера Цхададзе встретится с албанским "Кукеси", а через неделю сыграет с российским "Оренбургом".

Оба соперника хорошо известны "Кайрату". С "Кукеси" алматинский клуб встречался в первом раунде квалификации Лиги Европы в 2014 году и тогда был сильнее по сумме двух игр (1:0, 0:0). А "Оренбург" в сентябре 2016 года победил "Кайрат" в товарищеском матче в Алматы (3:2).

Учебно-тренировочный сбор "Кайрата" начался вчера, 5 января, в Белеке. На просмотр в команду приехал ганский защитник Офосу Аппиа из эстонского "Инфонета". Сборы завершатся 20 ноября.