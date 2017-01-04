Без ляпов никак. Что нужно знать о потенциальном новичке "Тобола"

В нынешнем сезоне Дмитрий Непогодов провел 13 игр за "Ворсклу".

Украинские СМИ сватают в "Тобол" 28-летнего голкипера "Ворсклы" Дмитрия Непогодова. В свое время он находился в "Марселе", но за французский клуб не провел ни одной игры, после чего вернулся на Украину. При этом за национальную команду не вызывался, хотя поиграл за все юношеские сборные, передает корреспондент Vesti.kz.



В нынешнем сезоне за "Ворсклу" воспитанник киевского футбола провел 13 игр, команда в высшей лиге чемпионата Украины идет на шестом месте. Всего участвуют 12 клубов.



После неудачного опыта в "Марселе", где играл в основном за молодежный состав, Непогодов принял приглашение донецкого "Металлурга". Хотя многие не понимали, почему тогда главный тренер дончан Николай Костов решил доверить место в воротах Непогодову, чьи яркие сэйвы чередовались с детскими ошибками, нежели более стабильному Владимиру Дишленковичу. Впрочем, за "Металлург" Непогодов провел только 16 игр, после чего в 2011 году отправился в армянский "Бананц". За новый клуб отыграл 15 матчей и перешел в "Ворсклу", за нее выступает с 2012 года.



27 июля 2013 года в матче против своего бывшего клуба донецкого "Металлурга" (1:2) Непогодов отметился чудовищным ляпом, приведшим к голу в его ворота. Этот курьезный мяч вошел в десятку главных вратарских фэйлов лета того сезона.







В общей сложности за "Ворсклу" Непогодов провел 82 матча (с учетом игр за вторую команду). Если поначалу регулярно попадал в состав, то потом из него его вытеснил Станислав Богуш. И не случайно. Богуш не блистал невероятными сэйвами, но был хладнокровным и надежным вратарем, а также обладал лидерскими качествами. В связи с чем впоследствии удостаивался капитанской повязки. Лишь с его уходом Непогодов начал снова получать игровую практику.



Кстати, в матче 13-го тура текущего чемпионата Дмитрий Непогодов пропустил самый быстрый гол в истории украинской премьер-лиги. Футболисты "Ворсклы" разыграли мяч с центра поля, но форвард "Александрии" Роман Яремчук воспользовался ошибкой Алексея Дитятьева, обыграл Дмитрия Непогодова и поразил пустые ворота. С момента начала игры прошло 7,8 секунды. По ходу встречи "Ворскла" проигрывала 0:2, но все же до конца основного времени сумела уйти от поражения (2:2).



Предыдущий рекорд принадлежал Александру Косырину, который в 2005 году в составе "Черноморца" забил "Металлисту" (2:1) на девятой секунде.







К слову, самый быстрый гол в истории украинского футбола, как пишет UA-Sport.org, был забит на 3,5 секунде. В 2008 году в матче первой лиги игрок "Крымтеплицы" Роман Войнаровский с центра поля отправил мяч в ворота "Феникс-Ильичевца".



Отметим, что официальный сайт "Ворсклы" в конце декабря сообщил, что Дмитрий Непогодов практически со стопроцентной вероятностью сменит клуб.



Также добавим, что по завершении сезона "Тобол" расстался с двумя вратарями - Александром Петуховым и Владимиром Логиновским. Чемпионат же костанайцы завершили на седьмом месте. Со всеми трансферами межсезонья в казахстанской премьер-лиге можно ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".