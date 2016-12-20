В ФК "Астана" рассказали, куда пошли заработанные в Лиге чемпионов 16 миллионов евро

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

В ФК "Астана" рассказали, куда пошли заработанные в Лиге чемпионов 16 миллионов евро

В этом сезоне столичный клуб выступал на групповой стадии Лиги Европы.

Ссылки по теме:

13 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"
Генеральный менеджер ФК "Астана" Саян Хамитжанов в интервью Nur.kz рассказал, куда были потрачены 16 миллионов евро, заработанные клубом за участие в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2015/16.

- Куда были потрачены 16 700 000 евро, заработанные ФК "Астана" за участие в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2015/16? Сможете сделать более подробную детализацию расходов этой суммы?

- Как все прекрасно помнят, прошлый, 2015 год, выдался достаточно сложным и нестабильным с экономической точки зрения. В результате, не все обязательства по финансированию клуба, озвученные в начале года, были фактически исполнены, и основная причина этого - девальвация тенге, случившаяся в середине сезона. В результате в бюджете образовался дефицит с учетом того, что достаточно большая доля обязательств клуба номинирована в иностранной валюте.

И основная часть заработанных денег, наряду с вполне естественными призовыми и бонусами игрокам и тренерскому штабу клуба, пошла на покрытие дефицита бюджета клуба. В итоге по окончании года общая доля собственных заработанных средств к общему бюджету клуба составила почти 50 процентов, и я считаю это отличным финансовым достижением, позволившим сэкономить бюджетные средства, не потеряв при этом в спортивной части.

Напомним, что в этом сезоне "Астана" выступала на групповой стадии Лиги Европы. О том, сколько столичный клуб заработал в этом еврокубковом сезоне, можно узнать здесь.
Просмотров: 3724  Комментариев: 13
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Кайсар Казыгулулы 19 декабря 20:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Келесі жылы да топтық кезеңге шығу керек.
Ответить 0
 
Aqmetov Kidirgali 19 декабря 20:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Потратили дом загранице !
Ответить 0
 
Евгений Царев 19 декабря 21:09
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
даа, за счет заработанных пацанами денег решили залатать дыры в бюджете клуба. Хорошо бы ребятам слить следующий сезон, чтоб эти бастыки подавились!!!
Ответить 0
 
Вася Злобин 19 декабря 21:49
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
деньги ушли на чемпионство и участие в лиге чемпионов
Ответить 0
 
Вася Злобин 19 декабря 21:56
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
пока коррупция процветает в Казахтсанском футболе не видать болельщикам побед даже в отборе, ведь если чемпионат коррумпированный,а как показывает практика он коррумпированный рост профисионолизма футболиста исключён,а эти 2 клуба Ордабасы и Актобе даже не сняли с чемпионата вот вам второй факт коррупции правила для всех одинаковые, за договорняк исключение из чемпионата вспомните Восток как его выкинули по ходу чемпионата без фактов а эти клубы до конца играли,факт коррупции на лицо, возбудили уголовные дела почему не несут наказание клубы? блат сват? что это?
Ответить 0
 
Вася Злобин 19 декабря 22:08
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Казахстанцы откройте глаза что твориться в нашем футболе или на хотят закрыть глаза Аршавиным или Группой лиги Европы есть же грамотные люди, что с таким футболом нас ничего не ждёт давайте эти деньги тогда вкладывать в другие олимпийские виды спорта раз не получается с футболом,посмотрите на футболистов какие они получают зарплаты один не хочет играть за вполне приличную сумму запрашивая зарплату Дарио Срна хотя он соответстует его уровню, в Европе в Футбольной державе люди не получают зарплату больше 15 000 евро возьмите Сербию, Польшу приезжие легионеры в интервью говорят как отличается жизнь в Казахстане между богатыми и бедными, тот де Дэллман, Доус, Бочинский об этом твердят
Ответить 1
 
Вася Злобин 19 декабря 22:13
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
крик души
Ответить 0
 
Вася Злобин 19 декабря 22:17
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
как хочу что бы обьявился Сноуден футболист и раскрыл глаза болельшикам про коррупцию ведь тренер работавший в Казахстане говорил в открытую об это только Казахстанские СМИ это не подхвотили
Ответить 0
 
Вася Злобин 19 декабря 22:17
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
тренер Грозный
Ответить 0
 
123 19 декабря 22:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1516
Распилили.
Ответить 1
 
123 19 декабря 22:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1516
Надо проверять всех руководителей ФК и пасти их постоянно.
Ответить 0
 
Aqmetov Kidirgali 19 декабря 23:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Нур-Астана чемпион Алга
Ответить -2
 
loko 20 декабря 10:17
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 649
Вот именно - девальвация тенге!!! Вы же в валюте получили, а это в 2 раза больше. Шоколадка так сказать. Ещё и в ЕВРО. Что лепит чушь!
Ответить 1
 
Закрыть
Закрыть