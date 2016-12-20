В ФК "Астана" рассказали, куда пошли заработанные в Лиге чемпионов 16 миллионов евро

В этом сезоне столичный клуб выступал на групповой стадии Лиги Европы.
19 декабря 20:00
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Фото с сайта ФК "Астана"
Генеральный менеджер ФК "Астана" Саян Хамитжанов в интервью Nur.kz рассказал, куда были потрачены 16 миллионов евро, заработанные клубом за участие в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2015/16.
- Куда были потрачены 16 700 000 евро, заработанные ФК "Астана" за участие в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2015/16? Сможете сделать более подробную детализацию расходов этой суммы?
- Как все прекрасно помнят, прошлый, 2015 год, выдался достаточно сложным и нестабильным с экономической точки зрения. В результате, не все обязательства по финансированию клуба, озвученные в начале года, были фактически исполнены, и основная причина этого - девальвация тенге, случившаяся в середине сезона. В результате в бюджете образовался дефицит с учетом того, что достаточно большая доля обязательств клуба номинирована в иностранной валюте.
И основная часть заработанных денег, наряду с вполне естественными призовыми и бонусами игрокам и тренерскому штабу клуба, пошла на покрытие дефицита бюджета клуба. В итоге по окончании года общая доля собственных заработанных средств к общему бюджету клуба составила почти 50 процентов, и я считаю это отличным финансовым достижением, позволившим сэкономить бюджетные средства, не потеряв при этом в спортивной части.
Напомним, что в этом сезоне "Астана" выступала на групповой стадии Лиги Европы. О том, сколько столичный клуб заработал в этом еврокубковом сезоне, можно узнать здесь.
- Куда были потрачены 16 700 000 евро, заработанные ФК "Астана" за участие в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2015/16? Сможете сделать более подробную детализацию расходов этой суммы?
- Как все прекрасно помнят, прошлый, 2015 год, выдался достаточно сложным и нестабильным с экономической точки зрения. В результате, не все обязательства по финансированию клуба, озвученные в начале года, были фактически исполнены, и основная причина этого - девальвация тенге, случившаяся в середине сезона. В результате в бюджете образовался дефицит с учетом того, что достаточно большая доля обязательств клуба номинирована в иностранной валюте.
И основная часть заработанных денег, наряду с вполне естественными призовыми и бонусами игрокам и тренерскому штабу клуба, пошла на покрытие дефицита бюджета клуба. В итоге по окончании года общая доля собственных заработанных средств к общему бюджету клуба составила почти 50 процентов, и я считаю это отличным финансовым достижением, позволившим сэкономить бюджетные средства, не потеряв при этом в спортивной части.
Напомним, что в этом сезоне "Астана" выступала на групповой стадии Лиги Европы. О том, сколько столичный клуб заработал в этом еврокубковом сезоне, можно узнать здесь.