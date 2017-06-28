Определился первый финалист "Казахстан Барысы-2017"

Главный приз - 25 миллионов тенге.
Сегодня 18:04
Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
На проходящем в Астане финальном турнире "Казахстан Барысы-2017" определился первый участник главной схватки состязания, передает корреспондент Vesti.kz.
Еламан Ергалиев (Аскер Барысы) эффектным броском выиграл встречу у Армана Калиева (Атырауская область) и вышел в финал.
За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.
Еламан Ергалиев (Аскер Барысы) эффектным броском выиграл встречу у Армана Калиева (Атырауская область) и вышел в финал.
За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.