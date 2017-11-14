"Ювентус" первым в чемпионате Италии забил 5000 голов

Однако это не спасло туринцев от гостевого поражения в матче с "Сампдорией".
Вчера 22:51
Фото: Eurosport
Туринский "Ювентус" проиграл "Сампдории" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Дуван Сапата (52-я минута), Лукас Торрейра (71-я) и Джанмарко Феррари (79-я). У гостей на 91-й минуте пенальти реализовал Гонсало Игуаин, а на 94-й отличился Пауло Дибала.
В этой игре прервалась четырехматчевая победная серия "Ювентуса" в Серии А. Команда набрала 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице, уступая четыре балла лидирующему "Наполи".
Гол, забитый Игуаином, гол стал для туринского клуба 5000-м в чемпионате Италии. "Ювентус" стал первым клубом страны с таким достижением, отмечает Sports.ru.
Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Дуван Сапата (52-я минута), Лукас Торрейра (71-я) и Джанмарко Феррари (79-я). У гостей на 91-й минуте пенальти реализовал Гонсало Игуаин, а на 94-й отличился Пауло Дибала.
В этой игре прервалась четырехматчевая победная серия "Ювентуса" в Серии А. Команда набрала 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице, уступая четыре балла лидирующему "Наполи".
Гол, забитый Игуаином, гол стал для туринского клуба 5000-м в чемпионате Италии. "Ювентус" стал первым клубом страны с таким достижением, отмечает Sports.ru.