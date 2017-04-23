Руководство "Интера" решило закрыть команду на базе из-за низких результатов

"Нерадзурри" не могут выиграть последние пять игр, в которых потерпели три поражения.
Сегодня 08:08
Фото: Getty Images
Руководство миланского "Интера" решило закрыть команду на базе клуба из-за низких результатов в чемпионате Италии. Об этом сообщается на сайте "нерадзурри".
22 апреля "Интер" проиграл на выезде "Фиорентине" со счетом 4:5, продлив свою безвыигрышную серию до пяти матчей, в которых трижды терпел поражение. Отмечается, что футболисты будут находиться на тренировочной базе с 25 по 30 апреля для подготовки к игре с "Наполи", которая пройдет 30 апреля в Милане.
"Манера поражения от "Фиорентины" была неприемлема для наших болельщиков как в Италии, так и за ее пределами, и мы полны решимости исправить это. Все в клубе, от игроков до сотрудников, теперь сосредоточены на том, чтобы как можно больше работать с целью достичь максимального результата и уверенно завершить сезон", - говорится в сообщении.
Кроме того, в заявлении "нерадзурри" говорится, что в клубе полностью поддерживают главного тренера Стефано Пиоли и его штаб.
За пять туров до завершения чемпионата Италии "Интер" занимает седьмое место, имея в активе 56 очков.
22 апреля "Интер" проиграл на выезде "Фиорентине" со счетом 4:5, продлив свою безвыигрышную серию до пяти матчей, в которых трижды терпел поражение. Отмечается, что футболисты будут находиться на тренировочной базе с 25 по 30 апреля для подготовки к игре с "Наполи", которая пройдет 30 апреля в Милане.
"Манера поражения от "Фиорентины" была неприемлема для наших болельщиков как в Италии, так и за ее пределами, и мы полны решимости исправить это. Все в клубе, от игроков до сотрудников, теперь сосредоточены на том, чтобы как можно больше работать с целью достичь максимального результата и уверенно завершить сезон", - говорится в сообщении.
Кроме того, в заявлении "нерадзурри" говорится, что в клубе полностью поддерживают главного тренера Стефано Пиоли и его штаб.
За пять туров до завершения чемпионата Италии "Интер" занимает седьмое место, имея в активе 56 очков.