"Ювентус" прервал семиматчевую победную серию "Интера"

Туринский клуб упрочил лидерство в чемпионате Италии.
Сегодня 10:00
Фото с сайта skysports.com
Туринский "Ювентус" одержал победу над миланским "Интером" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного мяча на 45-й минуте стал Хуан Куадрадо.
Уже в компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку получил нападающий "Интера" Иван Перишич.
"Ювентус" с 54 очками лидирует в чемпионате. "Интер", который прервал свою семиматчевую победную серию, с 42 баллами идет пятым.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного мяча на 45-й минуте стал Хуан Куадрадо.
Уже в компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку получил нападающий "Интера" Иван Перишич.
"Ювентус" с 54 очками лидирует в чемпионате. "Интер", который прервал свою семиматчевую победную серию, с 42 баллами идет пятым.