Защитник "Интера" забил мяч в девятку ударом через себя

Этот гол помог его команде выйти в 1/4 финала Кубка Италии.
Сегодня 10:40
Фото с сайта biobiochile.cl
Защитник миланского "Интера" Джейсон Мурильо отметился эффектным голом в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Болоньи".
На 34-й минуте колумбиец ударом в падении через себя замкнул подачу партнера с углового. Мурильо открыл счет в матче.
Сама игра, прошедшая в Милане, завершилась победой хозяев поля в дополнительное время со счетом 3:2. У "Интера" в основное время помимо Мурильо (на 33-й минуте) отличился Родриго Паласио (39-я). У "Болоньи" голы забивали Блерим Джемаили (43) и Годфред Донса (73).
Победу "Интеру" принес Антонио Кандрева, забивший на 98-й минуте. В 1/4 финала миланский клуб встретится с победителем матча "Лацио" - "Дженоа".
На 34-й минуте колумбиец ударом в падении через себя замкнул подачу партнера с углового. Мурильо открыл счет в матче.
Сама игра, прошедшая в Милане, завершилась победой хозяев поля в дополнительное время со счетом 3:2. У "Интера" в основное время помимо Мурильо (на 33-й минуте) отличился Родриго Паласио (39-я). У "Болоньи" голы забивали Блерим Джемаили (43) и Годфред Донса (73).
Победу "Интеру" принес Антонио Кандрева, забивший на 98-й минуте. В 1/4 финала миланский клуб встретится с победителем матча "Лацио" - "Дженоа".