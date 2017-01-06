"Ювентус" установил новый рекорд чемпионата Италии по количеству домашних побед подряд

Туринский клуб разгромил "Болонью".

Сегодня 10:51 Tweet

Фото с сайта eurosport

Туринский "Ювентус" одержал крупную победу над "Болоньей" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии.



Игра, прошедшая в Турине, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин (седьмая и 55-я минуты), еще один мяч забил Паоло Дибала (41-я с пенальти).



Для "Ювентуса" эта победа стала 26-й подряд на домашнем стадионе в чемпионате. Таким образом, туринский клуб установил новый рекорд, обновив свое же достижение 2013-14 годов. За 26 домашних матчей национального первенства "Ювентус" забил 62 мяча и пропустил девять голов.



"Ювентус", одержавший четвертую победу подряд, набрал 45 очков и лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя - столичную "Рому" - на четыре балла и имея один матч в запасе. "Болонья" с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.



