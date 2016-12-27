"Милан" предложит 17-летнему голкиперу контракт до 2022 года с зарплатой пять миллионов евро

Сделка может стоить клуба порядка 50 миллионов евро.

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Фото с сайта Eurosport

Китайские владельцы итальянского "Милана" намерены сохранить голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму. Об этом сообщает Corriere dello Sport.



По информации издания, инвесторы готовы предложить 17-летнему вратарю контракт до 2022 года. При этом зарплаты Доннаруммы с 1 июля 2017 года увеличить до пяти миллионов евро в год, включая бонусы.



Руководство "Милана" рассчитывает достичь соглашения с агентом вратаря Мино Райолой к 25 февраля 2017 года. В этот день Доннарумме исполнится 18 лет, и он сможет подписывать контракты на срок более трех лет.



Сделка может стоить "Милану" порядка 50 миллионов евро. В текущем сезоне Доннарумма провел 17 матчей в Серии А, в которых пропустил 20 мячей.