"Лужи крови испугали всех, но не меня". Защитника "Зенита" избили в его автомобиле

Это случилось во дворе его дома.

Защитника питерского "Зенита" Дениса Терентьева избили возле его дома. Об этом сообщила его супруга Анжелика в соцсети "ВКонтакте".



Как отмечает "Фонтанка", затем Анжелика Терентьева удалила пост, в котором рассказала подробности инцидента. Полиция начала следственные мероприятия.



"Сегодня, 29 ноября, с 17.00 до 17.40 во дворе дома произошла драка из-за того, что не могли разъехаться на машинах. Муж ничего не помнит, его забирает скорая. У него травма головы", - написала Терентьева.







Сам Терентьев в телефонном комментарии для "Фонтанки" сообщил, что с ним все нормально, но затем в Instagram рассказал подробности драки. Позже футболист удалил пост.



"Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице. Вчера, возвращаясь с автограф-сессии в аэропорту Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом Mersedes. Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала, что ей делать…



Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: "Сдай назад", я в ответ: "Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать". На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, - я собрался выйти, дальше память пропала.



Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня. Этот мудак должен быть наказан по чести! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок.



Спасибо моим друзьям за поддержку, журналисты - конченые чайки! Ни морали, ни нравственности. Жаль из-за этого пропускать заключительный остаток сезона. Публикую два фото этого нападавшего. Если кто-то его знает, дайте информацию", - говорилось в сообщении Терентьева, которое цитирует "Чемпионат" (орфография и пунктуация сохранены).







В пресс-службе "Зенита" сообщили, что Терентьев получил перелом носа, но сроки его восстановления пока неизвестны.



"Здоровью Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагностирован перелом носа, в ближайшее время станут понятны сроки реабилитации. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт", - приводит заявление пресс-службы "Зенита" издание "Чемпионат".



25-летний Терентьев - воспитанник питерского футбола. Перед началом этого сезона он вернулся в родной "Зенит", за который провел четыре матча в этой российской премьер-лиге. Ранее защитник также выступал за "Ростов" и "Томь".