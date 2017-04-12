Министерство всегда будет помнить Микеле Скарпони как Личность - Мухамедиулы

Итальянский велогонщик "Астаны" погиб на тренировки.
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Фото с официального сайта "Тур де Франс"
Микеле Скарпони. Фото cyclingnews.com
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования родным и близким итальянского велогонщика Микеле Скарпони, передает корреспондент Vesti.kz.
"Министерство культуры и спорта Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Микеле Скарпони - капитана профессиональной казахстанской велокоманды "Астана Про Тим".
Бесспорно, Микеле Скарпони внес значительный вклад в укреплении позиции казахстанской велокоманды на мировом уровне. С 2014 года он выступал в составе команды "Астана Про Тим". Благодаря высокому профессионализму и неустанному труду Микеле Скарпони команда добивалась больших успехов на международных соревнованиях.
Министерство всегда будет помнить Микеле Скарпони как Личность, который умел выступать ярко и зрелищно на многодневных велогонках, помогая своей команде достичь самых высоких вершин велоспорта", - говорится в сообщении, подписанном министром Арыстанбеком Мухамедиулы.
Напомним, что итальянского велогонщика "Астаны" Микеле Скарпони насмерть сбили на тренировке в Италии. На Джиро д’Италия-2017 итальянец должен был заменить своего соотечественника Фабио Ару и стать капитаном казахстанской команды. Не так давно Скарпони выиграл первый этап "Альпийского Тура".
"Министерство культуры и спорта Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Микеле Скарпони - капитана профессиональной казахстанской велокоманды "Астана Про Тим".
Бесспорно, Микеле Скарпони внес значительный вклад в укреплении позиции казахстанской велокоманды на мировом уровне. С 2014 года он выступал в составе команды "Астана Про Тим". Благодаря высокому профессионализму и неустанному труду Микеле Скарпони команда добивалась больших успехов на международных соревнованиях.
Министерство всегда будет помнить Микеле Скарпони как Личность, который умел выступать ярко и зрелищно на многодневных велогонках, помогая своей команде достичь самых высоких вершин велоспорта", - говорится в сообщении, подписанном министром Арыстанбеком Мухамедиулы.
Напомним, что итальянского велогонщика "Астаны" Микеле Скарпони насмерть сбили на тренировке в Италии. На Джиро д’Италия-2017 итальянец должен был заменить своего соотечественника Фабио Ару и стать капитаном казахстанской команды. Не так давно Скарпони выиграл первый этап "Альпийского Тура".