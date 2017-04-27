Хоккеисты сборной усилят "Номад" на финал чемпионата Казахстана

Матч против "Темиртау" пройдет в Астане завтра.
Сегодня 14:40
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Никита Михайлис. Фото с сайта shaiba.kz
Хоккеисты сборной Казахстана Никита Михайлис, Кирилл Панюков и Артемий Лакиза усилят столичный "Номад" перед седьмым матчем финальной серии чемпионата Казахстана с "Темиртау", сообщает Шайба.kz.
Матч состоится в Астане завтра, 30 апреля, и начнется в 17:00 по местному времени.
Напомним, сборная Казахстана не смогла завоевать путевку в ТОП-дивизион по итогам чемпионата мира в первом дивизионе, который завершился в Киеве. При этом Михайлис является единственным уроженцем Казахстана, который отличился на этом турнире.