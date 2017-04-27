Тренерский штаб не давал Колеснику играть в "Барысе", а на ЧМ вынудил его провести пять матчей за семь дней - специалист

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Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
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Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
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США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
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Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
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Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
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Шафранек Бублик 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
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Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
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Окжетпес Актобе 17:00
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Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 0:0
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Австралия Китай 11:30
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Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
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Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
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ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
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Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
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Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Иртыш Ордабасы
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Шахтер Иртыш
Ордабасы Акжайык
Тобол Астана
Кайсар Актобе
Тараз Окжетпес
Атырау Кайрат
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
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БАТЭ Шахтер Сл 21:30
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Флора Тулевик 22:00
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Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
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Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:0
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 0:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Сойлыбаев Гонсалес
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
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Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Казахстан Китай 05:30
Япония Австралия 07:00
США Канада 08:30
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
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Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

Тренерский штаб не давал Колеснику играть в "Барысе", а на ЧМ вынудил его провести пять матчей за семь дней - специалист

Сергей Светлов поделился мнением о сборной Казахстана.

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6 Комментариев
Виталий Колесник (слева). Фото с сайта shaiba.kz
Виталий Колесник (слева). Фото с сайта shaiba.kz

Олимпийский чемпион, известный российский тренер Сергей Светлов поделился своим мнением о причине неудачного выступления на чемпионате мира в первом дивизионе сборной Казахстана по хоккею, которая сенсационно не смогла завоевать путевку в ТОП-дивизион, сообщает Russia-Hockey.ru.

- Удивлены фиаско казахстанской команды, которая, уступив Южной Корее и в основное время не победив Польшу, не сумела занять одно из двух первых мест, обеспечивающих возвращение в элиту?

- Сборная Казахстана ехала в Киев в роли фаворита номер один и, безусловно, отрицательный результат огорчил не только казахстанцев, но и всех поклонников хоккея на территории СНГ. Вдвойне обидно, что провалила турнир и другая команда с постсоветского пространства - Украина, которая отправилась в третий по рангу мировой дивизион.
Для нас, людей советского хоккея, в свое время встречавшихся с киевским "Соколом" и усть-каменогорским "Торпедо", такой результат - двойной шок. Во всяком случае тридцать лет назад у того же "Сокола" ни с поляками, ни тем более с корейцами никаких проблем не возникло бы.

- Тем не менее еще в начале сезона Вы говорили, что у Казахстана в Киеве не все будет гладко...

- На мой взгляд, штаб "Барыса" и сборной Казахстана сильно рисковал, когда составил вратарскую бригаду базового клуба из двух легионеров - Карлссона и Пулена. При всем уважении к тому же североамериканцу Пулену казахстанец Колесник должен был оставаться в обойме "Барыса" и получать игровую практику.
Однако этого не произошло, и клубный сезон для Колесника просто пропал. В результате человек, на серьезном уровне не выходивший на лед полгода, в Киеве был вынужден провести пять матчей за семь дней. Для голкипера это огромная нагрузка! Так что казахстанцам еще повезло, что Колесник на Украине не выручил только в одном поединке - против Южной Кореи.

- Вратарская ошибка штаба Эдуарда Занковца - главная?

- Это решать казахстанским специалистам и Федерации. Но мне трудно поверить, что команда, которая ровно год назад на чемпионате мира в Москве на равных играла со сборной России и забросила Сергею Бобровскому четыре шайбы, теперь вчистую проигрывает Южной Корее.
Кстати, и два года назад на чемпионате мира в дивизионе 1А в Польше казахстанцы порадовали, выиграв все матчи, причем исключительно за счет внутренних резервов, без помощи звена Боченски - Бойд - Доус. А лучшим вратарем турнира стал Полуэктов - это к вопросу о внутренних резервах.
В общем очевидно, что в Киеве дело было не только во вратарских моментах, где-то не сработали и другие линии команды.

- Где и какие?

- Повторюсь, что сегодня все сборные с постсоветского пространства переживают переходные времена, включая, кстати, не только Казахстан и Украину, но даже Белоруссию. На мой взгляд, в такой ситуации стратегически выиграют те команды, которые наиболее быстро и грамотно проведут обновление своих рядов.
С интересом смотрел за той перестройкой, которую "Барыс" затеял на старте нынешнего сезона. В команде были открыты двери для молодых - Бельгибаева, Каирова, Ибрайбекова, Гренца, Евдокимова, Панюкова, других юниоров. На мой взгляд, это был шаг в правильном направлении. Шаг, необходимый в первую очередь не столько "Барысу", сколько сборной.

- Но штаб Андрея Назарова, инициировавший эту перестройку, еще в сентябре после трех поражений в КХЛ был уволен...

- Думаю, штаб Назарова к такому развитию событий где-то был готов. Могу сказать, что такие моменты были и в моей тренерской карьере. Иногда приходится рисковать, делать ставку не на сегодняшний матч и даже не на завтрашний, а на послезавтрашний. И здесь ты не всегда выходишь победителем.
С другой стороны, можно было понять и интересы "Барыса". Клуб не стал терпеть, молодежь начали менять опытные легионеры - Сен-Пьер, Тривино, Пулен. Результаты клуба улучшились, он вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Это был быстрый успех. И поверхностный.

- Тем не менее судьбу штаба Занковца определил не успех в КХЛ, а фиаско в сборной...

- Это уже стратегия. Любому тренеру необходимо понимать, что является главным, а что условно второстепенным. Наверное, нужно было искать какой-то компромиссный вариант, который бы позволил дать результат в КХЛ и наиграть молодежь. Впрочем, это самый тонкий момент в работе любого тренера-совместителя. И здесь тому же Занковцу, ушедшему в отставку, можно только посочувствовать.

- Как считаете, из-за этого потерянного сезона Казахстан застрял в первом дивизионе надолго?

- Я не стал бы все рисовать черной краской. Помните, как всего лишь год назад в Москве отнюдь не ветераны казахстанского хоккея Старченко или Рымарев смотрелись абсолютно конкурентоспособно даже на фоне Панарина или Шипачева? И мне, кстати, совершенно не понятно, почему в Киеве тот же Старченко остался в тени, а Рымарев на турнир даже не поехал...

Так что в любом случае казахстанским болельщикам не надо паниковать. Думаю, должно появиться понимание, что североамериканские легионеры могут быть лидерами в клубе, но в сборной очень многое зависит прежде всего от казахстанского костяка. Как ни банально это прозвучит, варяги при всем к ним уважении за чужую родину никогда не будут биться до последнего патрона.

- Так что делать хоккейному Казахстану?

- Нужно возвращаться в начало этого сезона, проводить неблагодарную работу - наигрывать молодежь и мотивировать поколение Старченко, Савченко, Рымарева, Колесника. Только в этом случае место в элите наши друзья-соседи обязательно вернут. 

Опрос: Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана на ЧМ?

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Самархан Абдикулов Сегодня 13:41
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
Вот настоящий специалист. Прав на 100.
Ответить 0
 
Gabit Kinajt Сегодня 13:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 614
А вспомнили Назарова. Я всегда говорил. Назаров - наш. Он русский россиянин, следовательно наш. Он знает все те же болезни, что у них. Он сделал ставку на молодых, но чиновникам это не понравилось. Им подавай дорогих хоккеистов с Запада, которым плевать на наш спорт.
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prymypyl Сегодня 13:58
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1714
Вопрос к Мамину и фхк они сами инициировали вопрос смены поколения.Поставили задачу Назарову он её выполнил привлек большую группу молодых игроков.Понятно что нужно время ведь с кондачка заиграть могут только игроки большой величины и таланта.Остальным нужно время сыграться,почуствовать связки тем более молодежь пришла из чрк мхл и вхл тут не один год нужен.Фхк взяли и закрыли этот проект вновь подтянув легов.Вот и спрашивается чего вы хотите определитесь уже.
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Fater Сегодня 14:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1186
Светлов никчемный тренер, которого отовсюду увольняют по среди сезона,кхе-кхе специалист нашёлся, сейчас языком мести все хороши.)) Одно скажу, надо делать сильным Барыс, усиливать легионерами и биться в КХЛ... а сборников держать весь сезон в Барысе и болтаться внизу таблицы болельщикам не нужно, будет пустая Арена, и кому это надо, повторю что надо усилить Барыс и играть в КХЛ, там интерес у болельщика а не ЧМ где всего пять игр в году, и спрашивается что важнее 60 игр регулярки КХЛ или 5 игр ЧМ где поднимаешься в элиту и опускаешься туда сюда, надо с Чемпионатом Мира обождать пару лет когда молодежь своя подрастёт и потом играть, а сейчас нужен сильный Барыс....по Колеснику скажу, что когда его звали то он отказался от сборной, а как на пнули его из России так сразу за сборную хочу играть, и лучше Пулен пусть с Карлссоном играют и дарят радость побед болельщикам. Алга Барыс!!!
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Тима Сегодня 15:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2036
Откуда нашли тренера?! Бля. Вме испортил и сиб.лся
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Вовка Тухис Сегодня 15:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Барыс- это игрушка астанинских агашек. Раздербанили все казахстанские команды ради выкидыша.Особенно обидно за родину казахстанского хоккея Усть-Каменогорск. Сейчас в Торпедо половина команды леги! Тренеры, в том числе детские в РФ, так как дома оказались не востребованы. Преемственности нет, молодежи не на кого смотреть, ну разве что на тех, кто свалил в РФ. Где детские турниры? В Астане в хоккейную школу ходят дети тех же агашек, просто развлечься на халяву! Потом их ждут уютные кресла чиновников и папин бизнес. Таланты есть, только они некому не нужны. Проще купить за бугром, а потом сокрушаться что всем проигрываем!
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