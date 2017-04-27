Тренерский штаб не давал Колеснику играть в "Барысе", а на ЧМ вынудил его провести пять матчей за семь дней - специалист

Сергей Светлов поделился мнением о сборной Казахстана.

Олимпийский чемпион, известный российский тренер Сергей Светлов поделился своим мнением о причине неудачного выступления на чемпионате мира в первом дивизионе сборной Казахстана по хоккею, которая сенсационно не смогла завоевать путевку в ТОП-дивизион, сообщает Russia-Hockey.ru.

- Удивлены фиаско казахстанской команды, которая, уступив Южной Корее и в основное время не победив Польшу, не сумела занять одно из двух первых мест, обеспечивающих возвращение в элиту?

- Сборная Казахстана ехала в Киев в роли фаворита номер один и, безусловно, отрицательный результат огорчил не только казахстанцев, но и всех поклонников хоккея на территории СНГ. Вдвойне обидно, что провалила турнир и другая команда с постсоветского пространства - Украина, которая отправилась в третий по рангу мировой дивизион.

Для нас, людей советского хоккея, в свое время встречавшихся с киевским "Соколом" и усть-каменогорским "Торпедо", такой результат - двойной шок. Во всяком случае тридцать лет назад у того же "Сокола" ни с поляками, ни тем более с корейцами никаких проблем не возникло бы.

- Тем не менее еще в начале сезона Вы говорили, что у Казахстана в Киеве не все будет гладко...

- На мой взгляд, штаб "Барыса" и сборной Казахстана сильно рисковал, когда составил вратарскую бригаду базового клуба из двух легионеров - Карлссона и Пулена. При всем уважении к тому же североамериканцу Пулену казахстанец Колесник должен был оставаться в обойме "Барыса" и получать игровую практику.

Однако этого не произошло, и клубный сезон для Колесника просто пропал. В результате человек, на серьезном уровне не выходивший на лед полгода, в Киеве был вынужден провести пять матчей за семь дней. Для голкипера это огромная нагрузка! Так что казахстанцам еще повезло, что Колесник на Украине не выручил только в одном поединке - против Южной Кореи.

- Вратарская ошибка штаба Эдуарда Занковца - главная?

- Это решать казахстанским специалистам и Федерации. Но мне трудно поверить, что команда, которая ровно год назад на чемпионате мира в Москве на равных играла со сборной России и забросила Сергею Бобровскому четыре шайбы, теперь вчистую проигрывает Южной Корее.

Кстати, и два года назад на чемпионате мира в дивизионе 1А в Польше казахстанцы порадовали, выиграв все матчи, причем исключительно за счет внутренних резервов, без помощи звена Боченски - Бойд - Доус. А лучшим вратарем турнира стал Полуэктов - это к вопросу о внутренних резервах.

В общем очевидно, что в Киеве дело было не только во вратарских моментах, где-то не сработали и другие линии команды.

- Где и какие?

- Повторюсь, что сегодня все сборные с постсоветского пространства переживают переходные времена, включая, кстати, не только Казахстан и Украину, но даже Белоруссию. На мой взгляд, в такой ситуации стратегически выиграют те команды, которые наиболее быстро и грамотно проведут обновление своих рядов.

С интересом смотрел за той перестройкой, которую "Барыс" затеял на старте нынешнего сезона. В команде были открыты двери для молодых - Бельгибаева, Каирова, Ибрайбекова, Гренца, Евдокимова, Панюкова, других юниоров. На мой взгляд, это был шаг в правильном направлении. Шаг, необходимый в первую очередь не столько "Барысу", сколько сборной.

- Но штаб Андрея Назарова, инициировавший эту перестройку, еще в сентябре после трех поражений в КХЛ был уволен...

- Думаю, штаб Назарова к такому развитию событий где-то был готов. Могу сказать, что такие моменты были и в моей тренерской карьере. Иногда приходится рисковать, делать ставку не на сегодняшний матч и даже не на завтрашний, а на послезавтрашний. И здесь ты не всегда выходишь победителем.

С другой стороны, можно было понять и интересы "Барыса". Клуб не стал терпеть, молодежь начали менять опытные легионеры - Сен-Пьер, Тривино, Пулен. Результаты клуба улучшились, он вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Это был быстрый успех. И поверхностный.

- Тем не менее судьбу штаба Занковца определил не успех в КХЛ, а фиаско в сборной...

- Это уже стратегия. Любому тренеру необходимо понимать, что является главным, а что условно второстепенным. Наверное, нужно было искать какой-то компромиссный вариант, который бы позволил дать результат в КХЛ и наиграть молодежь. Впрочем, это самый тонкий момент в работе любого тренера-совместителя. И здесь тому же Занковцу, ушедшему в отставку, можно только посочувствовать.

- Как считаете, из-за этого потерянного сезона Казахстан застрял в первом дивизионе надолго?

- Я не стал бы все рисовать черной краской. Помните, как всего лишь год назад в Москве отнюдь не ветераны казахстанского хоккея Старченко или Рымарев смотрелись абсолютно конкурентоспособно даже на фоне Панарина или Шипачева? И мне, кстати, совершенно не понятно, почему в Киеве тот же Старченко остался в тени, а Рымарев на турнир даже не поехал...

Так что в любом случае казахстанским болельщикам не надо паниковать. Думаю, должно появиться понимание, что североамериканские легионеры могут быть лидерами в клубе, но в сборной очень многое зависит прежде всего от казахстанского костяка. Как ни банально это прозвучит, варяги при всем к ним уважении за чужую родину никогда не будут биться до последнего патрона.

- Так что делать хоккейному Казахстану?

- Нужно возвращаться в начало этого сезона, проводить неблагодарную работу - наигрывать молодежь и мотивировать поколение Старченко, Савченко, Рымарева, Колесника. Только в этом случае место в элите наши друзья-соседи обязательно вернут.

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